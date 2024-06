Arriva il manuale per "difendersi" dalle locazioni turistiche

Ocio, l'osservatorio civico sulla casa e residenzialità, ha scelto il sestiere di San Marco per presentare il suo "manuale di autodifesa" per una "resistenza attiva agli appartamenti turistici". Ieri mattina, 2 giugno, si è infatti tenuta un'altra delle passeggiate, o meglio "camminate urbane per la riappropriazione dell'abitare" che gli attivisti tengono ormai da anni: dopo la Giudecca (2019), Castello (2019), Dorsoduro (2020), Cannaregio (2021), Santa Croce-San Polo (2022) e di nuovo Castello (2023), sono arrivati a San Marco. L’unico sestiere in cui, da quando il gruppo ha iniziato le sue attività di ricerca e monitoraggio, il numero di posti letto turistici è sempre stato di gran lunga superiore a quello di residenti, e di circa 3 volte. Da aprile 2023 San Marco, notano, ha però un altro record: è l’unico sestiere in cui i posti letto superano i residenti anche considerando le sole locazioni turistiche brevi.

Oggi a Venezia (la città storica) l’85% delle strutture ricettive registrate (non i posti letto, le singole strutture) sono locazioni turistiche, cioè sono ospitate in appartamenti residenziali: si tratta di migliaia di appartamenti che potrebbero fungere invece alla locazione di medio e lungo periodo. La camminata urbana è servita per illustrare, come nei casi precedenti, le trasformazioni avvenute nel sestiere, ma anche la Venezia che vive nonostante la turistificazione. In particolare Ocio in questi mesi sti sta concentrando sulle carenze dei regolamenti comunali del 2020, che hanno messo un freno ai nuovi posti letto turistici per gli hotel, ma non alle locazioni turistiche. Nel corso della ricerca, il gruppo ha verificato che grazie ai vuoti normativi molti alberghi hanno aumentato la propria capacità ricettiva gestendo appartamenti in regime di locazioni turistiche; interi palazzi residenziali sono stati trasformati, di fatto, in alberghi, senza tuttavia esserlo sul piano urbanistico o fiscale; mentre le locazioni turistiche sono utilizzate spesso da imprese associate a multinazionali, banche e gruppi di proprietari.

Per questo Ocio ha scelto di preparare e offrire ai veneziani un "manuale". In particolare gli attivisti invitano i cittadini a segnalare al Comune le locazioni turistiche irregolari ai sensi del regolamento del 2020 (ad esempio prive di fosse settiche, o troppo ridotte); non registrate negli uffici; o non conformi ai regolamenti condominiali. Inoltre invitano ad aiutare a mappare il fenomeno, in modo da accrescere la banca dati che consenta di conoscere chi sono i gruppi e le società che gestiscono le locazioni brevi.

Come noto, Ocio, insieme a una larga maggioranza degli studi indipendenti, vede nella diffusione delle locazioni brevi una delle cause della carenza di alloggi a medio-lungo termine e del caro affitti, e quindi di conseguenza dello spopolamento delle città turistiche come Venezia. Un'eventualità da sempre negata dalle associazioni di categoria dei locatori. Non esiste una legge nazionale che consenta di regolare e limitare il fenomeno, ma il Comune di Venezia, unico in Italia, dall'estate 2022 può invece darsi un regolamento a riguardo: l'amministrazione ha chiarito che dovrebbe arrivare dopo l'estate.