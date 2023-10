Venezia, un milione di euro per la manutenzione degli approdi comunali

Un investimento di un milione di euro per la manutenzione diffusa degli approdi comunali pubblici. È quanto ha approvato la giunta comunale nella sua ultima seduta. II Comune di Venezia ha infatti il compito di gestire la manutenzione, nelle acque del centro storico di pertinenza e competenza comunale e in concessione da altri enti o autorità, di tutti gli approdi e relative opere accessorie destinati ai servizi pubblici non di linea e assimilati, di pertinenza comunale e di pubblica utilità. Queste si possono così riassumere: pali e anelli d'ormeggio, pontili, pontoni galleggianti, loro dotazione impiantistica, opere di segnalazione, stazioni di controllo, sorveglianza e presidio, pronto intervento nonché interventi di sperimentazione di materiali alternativi.

«Si tratta di una molteplicità di interventi a strutture fondamentali per la mobilità acquea in città che spaziano dalla manutenzione di darsene costituite da pontili galleggianti, ai pontili per carico-scarico merci o di rifiuti solidi urbani, ai pontili d’imbarco/sbarco persone per le unità di Pronto Soccorso, per il servizio pubblico non di linea di taxi acquei, per gondole e traghetti - sottolinea l’assessore alle infrastrutture e alla viabilità Renato Boraso -. L’ubicazione delle strutture è molto varia e ricopre, oltre al centro storico di Venezia, tutte le zone della parte insulare del Comune, tra cui le isole di Burano, Torcello e Pellestrina. Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, si è provveduto a stilare un elenco di interventi da eseguire dopo vari sopralluoghi eseguiti. Si tratta complessivamente di interventi che prevedono semplici ricostruzioni che potremmo definire com’era dov’era».