Nuova vita ai campi da basket a Mirano, sistemati e riaperti sono sempre utilizzabili

Rinnovate con manutenzione straordinaria tre piastre per il basket comunali situate nelle vie Rosselli, Torino e Villafranca (presso la scuola “Azzolini”) a Mirano. In tutte e tre sono stati rifatti i manti di usura e la segnatura delle linee per il gioco del basket: le piastre sono infatti dei campi regolamentari per la pratica questo sport all’aperto. Inoltre, nella piastra di via Torino, sono stati rifatti anche il sottofondo in calcestruzzo e la resinatura colorata e realizzati una rampa per l’accessibilità delle carrozzine e i parapetti di protezione, colorati in collaborazione con le associazioni giovanili miranesi del progetto MyR My Regeneration.

In via Rosselli è stato sistemato anche il sottofondo e rifatta la resinatura colorata, poi è stata installata una recinzione metallica a protezione dell'impianto e sono stati sostituiti i tralicci e canestri da basket. Anche nella piastra di via Villafranca è stato sistemato il sottofondo esistente e rifatta la resinatura colorata oltre alla potatura di tutte le alberature. I campi da basket sono aperti a tutti, senza prenotazione, purché vengano utilizzati rispettando le modalità indicate nel cartello marrone installato presso ogni impianto. Le piastre sono destinate al basket ed è consentito il libero accesso tutti i giorni dalle 8 alle 20 nel periodo autunnale-invernale, dalle 8 alle 22 nel periodo primaverile-estivo.

I giocatori devono utilizzare il campo e le attrezzature in modo appropriato e indossare calzature con suola adatta ai campi di resina sintetica e pulite. Non si può entrare con mezzi a due ruote e tenere comportamenti non consoni all’ambiente. Nei mesi di settembre e ottobre il Comune farà altri interventi di manutenzione straordinaria sulle piastre di via Paganini (sono previsti la sostituzione dei canestri con installazione di una struttura monotubo, protezioni antitrauma e la segnatura a mano del campo da gioco regolamentare, secondo normative emanate dalle federazioni sportive) e della scuola elementare “Alfieri” di Zianigo (resinatura della piastra e colorazione, segnatura del campo, manutenzione di tabelloni e cesti da basket).