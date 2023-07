Seicentomila euro per la manutenzione del cavalcavia di San Giuliano

Entro la fine di luglio partiranno i lavori di manutenzione del cavalcavia di San Giuliano. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale di Venezia nel corso dell'ultima seduta, su proposta dell'assessore alla Viabilità, Renato Boraso. Per l'intervento complessivo è previsto un investimento di 600 mila euro.

Il progetto è stato avviato a seguito di alcuni fenomeni di distacco del copriferro nell’agosto del 2022, e successivamente approfondito con ulteriori indagini conoscitive. «L’intervento - spiega Boraso - prevede il consolidamento strutturale degli appoggi delle campate presenti sui 2 ponti attraverso l’installazione di barre di rinforzo in carpenteria metallica; il risanamento del copriferro sulle parti esposte dei 2 ponti sulle travi, traversi e soletta per circa 800 metri quadri di superficie e l’installazione di una struttura di carpenteria metallica di rinforzo delle 2 travi di bordo presenti sulla rampa di discesa direzione Mestre».

«Lo stato di conservazione del viadotto - ha precisato l'assessore -, allo stato attuale e in rapporto agli anni di esercizio dello stesso, si è rivelato essere discreto. Nelle zone maggiormente esposte alle intemperie e/o a infiltrazioni d‘acqua, però, si sono riscontrati segni evidenti di degrado e ammaloramento che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria, ma che non sono da considerare critici per l‘utilizzo del viadotto».