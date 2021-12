Restyling del chiosco al parco Nuove Gemme

Manutenzione straordinaria e ampliamento del chiosco nel parco Nuove Gemme di Spinea, attualmente utilizzato come piccolo punto di ristoro-bar e formato da una porzione in laterizio che nel 2015 è stata ampliata. Il progetto parte dalla necessità di utilizzare la struttura durante tutte le stagioni, per questo al restyling della parte esistente viene affiancato un ampliamento verso nord a formare un giardino d’inverno caratterizzato da vetrate scorrevoli che, a seconda della stagione, possono essere completamente aperte e chiuse.

Per la realizzazione del progetto, dell'architetto Francesco Artuso, si aprirà un un bando che riguarda anche poi la gestione del chiosco stesso, separata da quella del verde pubblico e del parco. La manutenzione riguarda anche gli spazi interni del manufatto esistente, in adeguamento alle normative vigenti in materia di Lavoro. «Questo progetto è sostenuto da tutta lamaggioranza che vuole riqualificare e valorizzare il patrimonio della città - commenta il sindaco Martina Vesnaver -. In questa direzione va anche l’acquisizione del cinema teatro Bersaglieri di via Roma e i lavori di approfondimento sulle nostre ville venete. Pur in un contesto storico di estrema difficoltà, l'amministrazione sta continuando a lavorare per portare a compimento gli obiettivi prefissati all'inizio del mandato».