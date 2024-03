Venezia, due milioni e mezzo per la manutenzione del patrimonio residenziale

Una somma pari a due milioni e 400mila euro destinata a garantire i lavori di manutenzione dell'edilizia residenziale in terraferma, centro storico di Venezia e isole. La giunta comunqle ha dato il via libera allo scopo di garantire, in particolare, gli interventi urgent.

«Si tratta di un investimento maggiore rispetto al passato - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. Gli interventi riguardano chiamate per improvvise rotture ed altri sui quali, in base a una scaletta di interventi e priorità, ci stiamo muovendo per arrivare anche a un adeguato efficientamento energetico. Si va dalla sistemazione di infissi alla manutenzione o sostituzione di elementi che dopo tanto tempo avrebbero potuto anche creare dei problemi di sicurezza agli inquilini». Rispetto agli anni passati l’investimento è cresciuto di 600mila euro.

