A luglio inizia la manutenzione del pontile di legno per le piccole barche sul Sile

Un'opera nel Comune di Quarto D'Altino per la valorizzazione turistica di una via di navigazione di pregio. Investimento di 160 mila euro da Infrastrutture Venete. Prevista anche la realizzazione di una rampa di alaggio. Un mese circa la durata dell'intervento

Il primo luglio partono i lavori di manutenzione al pontile di legno sul Sile a Quarto D'Altino. Il progetto esecutivo è stato approvato da Infrastrutture Venete nel mese di aprile e l’appalto è stato aggiudicato all’impresa Opemar srl di Venezia. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno circa quattro settimane, con ultimazione prevista entro la fine di luglio.

La data di avvio del cantiere risponde al parere espresso dall’ente Parco Naturale regionale del fiume Sile che ha prescritto l’esecuzione dei lavori principali nel periodo più adeguato all’habitat fluviale, ovvero nei mesi da luglio a ottobre, escludendo i mesi da marzo a giugno, per consentire la riproduzione dell’avifauna sia entro alveo che fuori dal fiume.

«Finalmente – ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti – possiamo restituire ai cittadini di Quarto d’Altino una struttura che, a causa di importanti ammaloramenti, risultava inutilizzata da anni. Un’opera per la cui rinascita la Regione, attraverso Infrastrutture Venete, investirà 160 mila euro. Oltre all’intervento di recupero, è prevista anche la realizzazione di una rampa di alaggio e varo in cemento armato con travatura principale e rivestimento in legno. L'intervento metterà in sicurezza l'attracco utilizzato soprattutto da piccole imbarcazioni, garantendo la valorizzazione turistica di una via di navigazione di pregio come il Sile - ha aggiunto De Berti. - La necessità di eseguire i lavori di ripristino ci è stata segnalata anche dagli operatori del servizio fluviale e dall’amministrazione comunale di Quarto d’Altino». Intanto Infrastrutture Venete ha dato avvio a tutte le attività propedeutiche all’inizio dei lavori nei termini stabiliti, al fine di poter rendere fruibile l’opera all’utenza turistica nel più breve tempo possibile.