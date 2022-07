Manutenzione strade e marciapiedi, Spinea parte lunedì con interventi per 150 mila euro

Manutenzione delle strade, delle zone pedaonali e dei marciapiedi: il Comune di Spinea comincia lunedì nelle laterali di via Rimini, cioè via Bellaria, via Cervia e via Ischia, per poi procedere con le vie Sorrento e Capri. I lavori ammontano a 150 mila euro, finanziati con contributo ministeriale di 125 mila. «Sappiamo che le necessità e le aspettive sono molte – commenta il sindaco Martina Vesnaver – Il nostro intento è rispondere nella maniera più tempestiva possibile a tutte le criticità che si presentano, promuovendo continui interventi di riordino, ammodernamento, messa in sicurezza di tutti gli ambiti del nostro territorio, per riconsegnare ai cittadini la città che desiderano».

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità delle zone pedonali, in particolare dei marciapiedi, aumentando la sicurezza e riqualificando le pavimentazioni pedonali degradate. Non sono previsti, spiega il Comune, modifiche sostanziali alle sagome stradali o agli impianti tecnologici presenti. Le lavorazioni comportano la parziale o totale demolizione della pavimentazione, il ripristino a nuovo del marciapiede e la contestuale sostituzione di chiusini e caditoie.

«Stiamo prevedendo interventi annuali nei parchi giochi, sui marciapiedi e sulle strade – spiega l’assessore alle manutenzioni delle Infrastrutture, Guerrino Marini - Nei parco giochi stiamo effettuando e programmando la sostituzione delle piattaforme usurate con i materiali più moderni e mettendo a norma i giochi dove riscontriamo anomalie. Al parco Nuove Gemme saranno sostituiti i giochi rimossi che erano oramai obsoleti. L’idea è quella di prendere “in mano” un parco alla volta e sistemarlo da cima a fondo. Mancano attualmente il Nuove Gemme, il Graspo d’Uva e il parco di via Bennati. Per quanto riguarda le potature, da ottobre in poi proseguiremo negli interventi al villaggio dei Fiori, al Graspo d’Uva e nel parco Luneo.

Per i marciapiedi, stiamo per appaltare i lavori anche in via Unità, lato Spinea. Adesso stiamo partendo con questo consistente intervento al Villaggio dei Fiori, dove abbiamo anche appena terminato il rifacimento e messa in sicurezza del ponte di via Murano. La nostra città ha bisogno, e merita, strade sicure per chi cammina e per chi l’attraversa in auto. Abbiamo rifatto la segnaletica orizzontale e verticale in via della Repubblica nel quartiere Luneo, con l’inserimento di numerosi stalli di sosta, e continueremo con questo tipo di programmazione che si basa sua una visione ordinata e a lungo termine delle aree».