Venezia, manutenzione della viabilità: approvati interventi per tre milioni e mezzo di euro

Tre milioni e mezzo di euro, finanziati con contributi della Legge Speciale di Venezia, per la gestione territoriale della viabilità e per le fognature per il 2023. la giunta comunale ha approvato due delibere che individuano due macro aree di intervento: la gestione territoriale Venezia sud, che ricomprende i sestieri di Cannaregio, San Marco e Castello, e le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Sant’Erasmo, Vignole, Torcello e Mazzorbetto e quella di Venezia nord, che ricomprende i sestieri di Dorsoduro, Santa Croce, Giudecca, i ponti sul Canal Grande, il primo tratto del Ponte della Libertà, il Tronchetto e le isole del Lido e Pellestrina.

Gli interventi manutentori relativi alla viabilità sono indirizzati alla pavimentazione di pubblico passaggio o privata ad uso pubblico, ai ponti e parapetti, ai canali interni a Venezia, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla conservazione di pozzi, vere da pozzo, colonnine di marmo pali portabandiera ed altri elementi di arredo urbano; riguardano anche la manutenzione delle panchine su pavimentazione pubblica. È ricompreso anche lo spazzamento neve, oltre allo spargimento sale nelle strade carrabili al Tronchetto e a Piazzale Roma e a Sant’Erasmo, nel rispetto del Piano neve del Comune di Venezia.

Gli interventi sulle fognature sono esclusivamente quelli di manutenzione ordinaria finalizzati a garantire il corretto funzionamento delle fognature pubbliche e conseguentemente l’igiene pubblica. «Questi stanziamenti, assieme a quanto abbiamo già destinato nel passato – spiega l'assessore ai lavori pubblici di Venezia, Francesca Zaccariotto – certificano un nostro impegno costante per fare di Venezia un luogo curato, dove poter risiedere e dove l’amministrazione comunale sta investendo milioni di euro. Anche in questo modo potremo attirare nuovi cittadini per venire a vivere in una città resiliente che investe denaro per garantire, a chi la abita, un ambiente all’altezza di una delle città più belle del mondo».