Interventi e manutenzioni in tutte le biblioteche del centro storico e isole

Interventi di manutenzione straordinaria nelle biblioteche comunali di Venezia centro storico e isole, in particolare in quella a Castello Convento di San Lorenzo, alla Bettini di San Provolo, a quella di Murano, a quella di San Tomà Scuola dei Calegheri, alla Hugo Pratt del Lido e a quelle della Giudecca e di San Piero in Volta. La giunta ha stanziato 180 mila euro e ha approvato per questo, su proposta dell'assessore Francesca Zaccariotto, la delibera con il progetto definitivo e la fattibilità tecnica ed economica.

«La cura e la manutenzione delle nostre biblioteche dimostra un continuo e costante interessamento per i luoghi che, assieme a scuole e strutture sportive, sono vissuti dai nostri ragazzi e concorrono alla loro educazione e formazione - commenta l‘assessore Zaccariotto - Con questo spirito e con questo obiettivo continuiamo a governare la città, assicurandoci di preservare il patrimonio comunale e facendo in modo di garantirne efficienza e sicurezza». Con questa delibera vengono fatti lavori su 7 biblioteche. Resta fuori solamente quella di Burano per la quale, invece, è stato approvato, lo scorso novembre, il progetto definitivo per una manutenzione straordinaria dell’intero edificio che ospita la biblioteca e gli uffici dell’anagrafe, fortemente danneggiati dall'acqua alta di novembre 2019. Un intervento dal valore di 150 mila euro, che sta per iniziare e che si prevede sarà concluso entro la fine dell’anno». L’intervento prevede opere edili di manutenzione, principalmente riguardanti serramenti e intonaci ammalorati.

Biblioteca di Castello Convento di San Lorenzo: nuovo tamponamento vetrato, manutenzione serramenti e rifacimento degli intonaci interni danneggiati. Biblioteca Bettini San Provolo: manutenzione serramento di ingresso e relativa architrave, rifacimento puntuale degli intonaci interni danneggiati. Biblioteca di Murano: rifacimento intonaci esterni e interni ammalorati. Biblioteca San Tomà Scuola dei Calegheri: rifacimento degli intonaci interni, interventi di manutenzione su oscuri lignei, scala, servizi igienici e pavimento in terrazzo. Biblioteca della Giudecca: manutenzione serramenti esterni e impermeabilizzazioni delle coperture. Biblioteca di San Pietro in Volta: manutenzione, sostituzione e integrazione dei serramenti esterni e ripassatura puntuale del manto di copertura. Biblioteca Hugo Pratt Lido: manutenzione serramenti esterni e davanzali, riparazioni puntuali parquet e intonaci esterni e impermaabilizzazioni della copertura. Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione dalla Soprintendenza per quegli edifici che sono sottoposti a vincolo monumentale e, per la biblioteca di Castello Convento di San Lorenzo, l’autorizzazione paesaggistica.

«Continua l’impegno dell’amministrazione nel processo di rinnovamento degli spazi delle biblioteche, che rappresentano luogo di studio e di aggregazione, ma anche di crescita personale dei nostri ragazzi - commenta l'assessore al Sociale Simone Venturini - Sono stati numerosi gli interventi nel corso di questi anni: dalla realizzazione delle nuove strutture di Forte Marghera e della Vez Junior alla modernizzazione della biblioteca di San Tomà e al rilancio della Bettini Junior, senza tralasciare l’ampliamento della Vez oggi in corso. Questo consistente e ulteriore intervento testimonia la cura e l’attenzione per i luoghi della cultura della rete Biblioteche, con l’obiettivo che diventino sempre più un punto di riferimento per la città».