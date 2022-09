Mirano presenta la mappa "stile metropolitana" per girare in bici

Il Comune di Mirano mette in campo una nuova iniziativa per incentivare la popolazione a muoversi di più in bicicletta, in modo sostenibile e sicuro. In occasione della settimana europea della mobilità (16-22 settembre) arriva in città la Mappa Metrominuto, ovvero una cartina - simile a quella di una metropolitana - che mostra i punti di interesse del territorio e le distanze di percorrenza a piedi e in bici.

L'affissione sarà accompagnata da una cerimonia, in programma sabato 17 settembre alle ore 10.30 presso la fermata dell'autobus in viale della Vittoria, di fronte al teatro di Mirano (in caso di pioggia al centro civico Masenello in via Paganini 2). La mappa è realizzata dall'associazione True Hardcore Cycle in collaborazione con il Comune, a seguito della partecipazione al bando #tuttamialacittà promosso dal Cavv-Csv (coordinamento delle associazioni di volontariato) di Venezia nel 2019. Nella stessa occasione saranno presentate altre azioni relative alla mobilità sostenibile. Partecipano, oltre ai componenti dell'associazione, l'amministrazione comunale e altre associazioni locali tra cui Confcommercio, Fiab, Legambiente del Miranese, Acli.

«La mappa Metrominuto - precisano i promotori - è un progetto che si pone l’obiettivo di incentivare la mobilità pedonale e ciclabile. Nella mappa è presente un Qr code da utilizzare per avere accesso ai percorsi cicloturistici progettati da True Hardcore Cycle e Confcommercio. Attraverso questi itinerari è possibile scoprire il territorio del Miranese apprezzandone i paesaggi tipici e le attrazioni principali».

Tra le altre azioni che saranno attivate nella settimana, di rilievo l’iniziativa “Vieni in fiera in bici”, che promuoverà la mobilità ciclabile attraverso l'attivazione di un parcheggio per le biciclette realizzato presso la corte di Villa Errera, e la manifestazione “A piedi in centro”, che sarà promossa sempre da Confcommercio Miranese.

«Nei prossimi mesi - aggiunge il sindaco Tiziano Baggio - attiveremo la prima linea della Bicipolitana e avvieremo un percorso partecipato presso il quartiere Aldo Moro per rendere fruibile la zona 30 km/h, così che sia possibile la convivenza sostenibile tra pedoni, biciclette e auto». L'idea è di attuare «interventi per mettere progressivamente in sicurezza i punti più pericolosi della città, anche ricorrendo a limitazioni alla circolazione delle auto, perché non sono più accettabili disgrazie come quella recentemente occorsa proprio in quel quartiere». Sabato 17, come specificato dall'assessora Elena Spolaore, sarà inoltre l’occasione per rilanciare il Pedibus, al quale sta collaborando Legambiente soprattutto per la ricerca di volontari che accompagnino i bambini e le bambine a scuola la mattina.

Copia della mappa Metrominuto e indicazioni sul Pedibus saranno disponibili nel sito comunale e presso l’info point in piazza Martiri.