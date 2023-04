"Mar Ghe Gera", l’intitolazione ufficiale della nuova piscina di Marghera

È ufficiale, con l'approvazione della giunta veneziana, il nome della nuova piscina di Marghera ormai conclusa e prossima all'inaugurazione. Si chiamerà "Mar Ghe Gera", come proposto da una serie di associazioni locali, scuole e cittadini. L'idea è stata poi presentata in Comune dall’assessore alla toponomastica, Paola Mar, di concerto con l’assessore allo sport Andrea Tomaello.

«La decisione - spiega Mar - ha tenuto conto del risultato di un sondaggio, con più ipotesi di intitolazione, condotto tra le associazioni e gli istituti scolastici della municipalità. Abbiamo voluto condividere tale proposta anche per supportare e rafforzare la partecipazione della comunità»: una condivisione promossa anche nell'intento che l'impianto, particolarmente atteso dalla cittadinanza, «rappresenti un ulteriore centro di aggregazione» per la città.

Definito il nome dell’impianto, è prossimo il giorno dell’apertura. «Ci stiamo avvicinando alla tanto attesa inaugurazione - commenta Tomaello - e in questi giorni stanno arrivando anche le ultime attrezzature. In giunta abbiamo confermato il nome suggerito da residenti e studenti, coloro che saranno tra i principali fruitori della piscina comunale. Adesso non resta che aspettare il primo tuffo».