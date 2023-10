Domenica torna la Maratona di Venezia con 16mila partecipanti

Si corre domenica 22 ottobre la 37esima edizione della Maratona di Venezia, competizione sportiva su tre distanze (maratona, mezza maratona e 10k) con traguardo in Riva Sette Martiri. È uno degli eventi più affascinanti del calendario cittadino, forte della grande partecipazione - si attendono in totale 16mila atleti, il 40% dei quali stranieri - e della bellezza dell'itinerario, che si sviluppa dalla Riviera del Brenta alla città storica di Venezia. Si calcola, inoltre, che la manifestazione avrà una ricaduta economica sul territorio di circa 15 milioni di euro. Quest’anno prende il nome di Wizz Air Venicemarathon, dopo l’ingresso della compagnia aerea in qualità di title sponsor.

La prima gara a partire sarà la 10k, alla quale si sono iscritti 6.500 partecipanti, con inizio alle ore 8.15 dal parco San Giuliano di Mestre. Segue la mezza maratona (21 chilometri), con il via alle ore 9 da piazza Ferretto. La partenza della gara principale, con 6mila runner, sarà invece alle 9.40 davanti alla Villa Pisani di Stra. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva da Raisport, dalle 9.30 alle 12.30. L'evento sarà seguito anche dalle tv straniere tra le quali Nuova Zelanda, Israele e Cina, oltre all'Eurovisione che distribuirà gli highlights dell'evento in 54 paesi. «Venicemarathon - spiega il coordinatore dell'evento, Lorenzo Cortesi - è un evento completo, inclusivo, solidale, attento alle dinamiche sociali e ambientali e che ogni anno cerca di dare la possibilità a tutti di vivere un’esperienza unica».

Anche quest’anno Villa Pisani ospiterà tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza. L'itinerario si snoda lungo il Brenta attraversando i territori di Stra, Fiesso d'Artico, Dolo e Mira; entra poi a Marghera e Mestre, passando per il parco San Giuliano e poi sul ponte della Libertà fino a Venezia; qui si svolge l'ultimo tratto lungo le aree portuali di Santa Marta e San Basilio, Zattere e Punta della Dogana, poi l'attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante, la "sfilata" in piazza San Marco e la conclusione in Riva Sette Martiri. Sia il percorso della 10k che quello della 21k confluiranno nel tracciato della maratona principale. Il traguardo finale accoglierà ininterrottamente, dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio, gli arrivi dei concorrenti delle varie distanze.

Per Matteo Senno, consigliere metropolitano delegato allo sport, si tratto di «un'iniziativa importantissima per lo sport, che coinvolge tanti comuni del territorio sia nella gara di domenica che nelle Family Run»; un'occasione per «imparare i valori dello sport» e «che insegna a rialzarsi dopo una sconfitta, a fare squadra: il miglior strumento di aggregazione». Il concetto è ribadito dal presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva: «La manifestazione rappresenta il perfetto connubio tra la promozione di base, e quindi tra i giovani, le scuole e le famiglie e l'aspetto sportivo d'élite». Andrea Tomaello, assessore allo sport di Venezia, parla di «un evento che non è solo sportivo ma anche culturale e turistico, visto l’indotto che genera su tutto il territorio. Un ringraziamento - conclude - a chi domenica ci sarà, non solo in gara ma anche dietro le quinte: organizzare un evento del genere vuol dire dare prova della collaborazione positiva di tante realtà».

Nella giornata di domenica 22 ottobre, per consentire lo svolgimento dell'evento, sarà in vigore un'ordinanza che regola la viabilità. Oltre al divieto di circolazione nelle strade interessate dalla corsa (alcune completamente chiuse, altre parzialmente), vige il divieto di sosta in una serie di vie di Mestre e Marghera. Le informazioni dettagliate si trovano sul sito del Comune di Venezia.