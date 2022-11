Ulss 4, Marcello Lo Mele è il nuovo direttore dell’unità operativa anatomia patologica

Marcello Lo Mele, 50 anni, originario di Bari, è il nuovo direttore dell’unità operativa anatomia patologica dell'Ulss 4. La nomina è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell’Ulss 4 Mauro Filippi.

Lo Mele si è laureato in Medicina all’Università di Bari, dove ha conseguito anche la specializzazione in anatomia patologica. Ha iniziato la propria carriera professionale all’azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, poi si è trasferito in Veneto dove, per 15 anni, ha lavorato come anatomopatologo all'AOUP di Padova, dove ha potuto sviluppare ulteriormente le capacità professionali affiancando il direttore dell’anatomia patologica (istituzione storica dell’ateneo patavino), il professor Angelo Paolo Dei Tos.

«Sono stato accolto in modo splendido all'Ulss 4, pertanto in primis il mio ringraziamento va al direttore generale ed alla direzione sanitaria 4 – commenta il dottor Lo Mele -. Impiegherò grande impegno e tutta l’esperienza maturata durante la mia carriera professionale, l’attività dell’anatomia patologica si svolgerà in un contesto di proficua collaborazione professionale con i colleghi delle varie unità operative ospedaliere».