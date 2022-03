Marcia della pace il 27 marzo: hanno aderito 100 associazioni

Sono oltre un centinaio le associazioni che hanno aderito alla Marcia per la pace in programma per domenica 27 marzo, con partenza dal centro della città dei Tempesta, Noale, in piazzetta Dal Maistro alle 14, e arrivo per le 18 nell’area Brolo di Salzano, dopo il passaggio a Robegano.

Tre parrocchie, due amministrazioni comunali e 91 associazioni dei Comuni di Noale e Salzano prenderanno parte all’iniziativa promossa dal gruppo missionario noalese e dal gruppo X di Salzano, che hanno lanciato l’appello al motto “No a tutte le guerre” raccogliendo un’adesione straordinaria. «Sarà un corteo festoso, colorato e apolitico. Che – spiegano i promotori – avrà un unico obiettivo: quello di sensibilizzare tutti, a partire dal nostro territorio, sull’importanza della pace e della tutela dei diritti umani di tutte le persone. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino e al popolo russo che subiscono le tragiche ripercussioni della guerra».

Un grande pannello, dove saranno rappresentate tutte le nazioni in cui è in corso una guerra, sarà posto all’arrivo del corteo per dare modo a tutti i partecipanti di lasciare un pensiero, un messaggio. La marcia ha il patrocino della Tavola della pace che organizza la Marcia Perugia Assisi e si svolgerà nel rispetto delle normative Covid. «Siamo certi – concludono i promotori - che ci sarà una grande partecipazione, perché c’è una responsabilità in ognuno di noi a far sì che la pace diventi una realtà quotidiana, e perché ognuno di noi sappia prendersi cura dell’altro senza se e senza ma».