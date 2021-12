Marco Bettiol è il nuovo presidente provinciale dell'associazione agenti immobiliari

L’assemblea del collegio Fiaip di Venezia (federazione agenti immobiliari), che ha radunato nei giorni scorsi gli oltre 300 iscritti, ha eletto Marco Bettiol nuovo presidente provinciale. Lo affiancano, in direttivo, i consiglieri Osvaldo Grandin (vice presidente); Barbara Gambillara e Maria Cristina Minniti (segretarie); Valerio Tegon (tesoriere); Monica Coletto, Raffaele Dedemo, Fabio Favaro, Nazzareno Mazzarotto, Luca Segalin e Giampaolo Zane, espressione di tutte le zone della provincia. Saranno tutti in carica per i prossimi quattro anni.

Bettiol, 37 anni, dottore in Giurisprudenza, è titolare dell’agenzia immobiliare Living di Jesolo, città dove risiede. È sposato e padre di due bambine. È stato socio del Rotaract e Rappresentante Distrettuale (2012/13 per il distretto Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino), e dal 2015 è nel Rotary club di Jesolo. «Le priorità del mandato – spiega il neo presidente – sono la formazione sui temi d’interesse e la cura delle relazioni sul territorio, dalle istituzioni alle associazioni di categoria ai vari portatori d’interesse. Oltre, ovviamente, alla lotta all’abusivismo, purtroppo dilagante, e alla concorrenza sleale che ne discende. Importantissimo, inoltre, sarà il settore del turismo immobiliare sul quale puntiamo a realizzare un nuovo osservatorio con l’ausilio di un professionista d’eccellenza di caratura nazionale».

Per quanto riguarda la formazione, in particolare, è già previsto un calendario di dieci appuntamenti dedicati ai seguenti argomenti: bonus edilizi, internazionalizzazione delle agenzie immobiliari, affitto turistico, Pnl, estimo e catasto, comunicazione e accoglienza della clientela, aste e saldo stralcio, regolarità urbanistica e catastale, UnaFiaip, codice Ateco e agente immobiliare. «Un panel molto ricco, su cui abbiamo deciso di investire con esperti della materia, perché la nostra professione ci impone un aggiornamento continuo», spiega Bettiol che aggiunge: «Parallelamente ci siamo attivati per rafforzare tutte le relazioni istituzionali per diventare protagonisti delle decisioni. Inoltre, stiamo sviluppando un’interessante serie di collaborazioni che ci porteranno ad operare in ambiti di sviluppo nei settori logistico e residenziale con importanti istituzioni e organizzazioni immobiliari».