Rialto, San Marco e i gondolieri finiscono sugli accendini: sono le opere di Marco Minto

Venezia finisce sugli accendini. È stata Clipper a ingaggiare Marco Minto, giovane artista veneziano, per decorare la sua nuova linea di prodotti, distribuita in esclusiva nel capoluogo veneto come tributo alle sue bellezze e alla sua tradizione millenaria.

Minto, già noto per il sodalizio con Avis, Associazione nazionale persone down (Aipd) e per il progetto “Colorando Venezia” portato avanti in alcune scuole primarie del territorio, firma per il brand una limited edition che omaggia la Regina dell’Adriatico, riprendendone le tradizionali icone - San Marco, il leone, i gondolieri, il gallo, il ponte di Rialto - e declinandole in chiave pop.

La linea, presentata proprio in questi giorni, sarà acquistabile online e presso i rivenditori autorizzati del capoluogo veneto in duplice versione: special pack da 4 grafiche, e carousel da 8 grafiche, quest’ultimo disponibile unicamente negli stores fisici. «Non ho una formazione accademica - racconta l'artista - il mio maestro è stato mio nonno ed è a lui che in primis mi ispiro. A lui e a quello che vedo tutti i giorni nella città che amo. Quando rielaboro le figure, cerco di farlo come lo farebbe un bambino, perché voglio che l’immagine colpisca subito. Il resto arriva dopo ed è bello che sia così: mi piace l’idea che con i miei quadri si possa giocare, che si possa tornare a osservarli con occhi diversi cogliendo ogni nuove sfumature».