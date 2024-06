Mareggiata mette in ginocchio la spiaggia di Isola Verde

La mareggiata di queste ultime ore mette in ginocchio ancora una volta la spiaggia di Isola Verde. Nello specifico, l'area di litorale dove ancora non sono stati fatti gli interventi di contenimento.

«La devastazione riguarda il tratto denominato cella 6, la parte che non ha le opere di contenimento che invece sono state già fatte per altre celle, ad esempio la 4 e la 5 dove sono evidenti le ricadute positive dei lavori - spiega Serena De Perini, assessore al demanio marittimo e all’ambiente di Chioggia -. Esprimiamo grande vicinanza agli operatori balneari, non solo a quelli di Isola Verde ma anche a quelli di Sottomarina Sud che hanno visto portar via dalla mareggiata un pezzo di spiaggia e le cui strutture hanno riportato danni ingenti. A stagione iniziata, eventi come questo pesano in maniera significativa sull’attività economica».

Da parte del Comune, anche una richiesta al Genio Civile di proseguire nell’attività di pianificazione del posizionamento di strutture di contenimento anche alla cella 6, così come già pianificato. «Ormai è evidente: gli eventi atmosferici un tempo ritenuti eccezionali, oggi sono la preoccupante normalità», continua De Perini, auspicando l'intervento del Genio Civile. «Ormai è diventato sempre più frequente che questi fenomeni si abbattano sul nostro litorale - aggiunge Mauro Armelao, sindaco di Chioggia -. Gli operatori si trovano ad avere, in stagione, un potenziale di spazio limitato se non dimezzato. Mi attiverò nuovamente io stesso presso il Genio Civile per vedere se riusciamo a risolvere la situazione».

