Maria Elisa Maiolo è il nuovo direttore dell'unità operativa risorse umane

L’unità operativa Risorse Umane dell’Ulss 4 ha un nuovo direttore: Maria Elisa Maiolo, 42 anni, di origine calabrese, da anni residente nel vicentino. La dottoressa Maiolo ha incontrato in queste ore il direttore generale Mauro Filippi e oggi stesso ha preso servizio presso la sede centrale, in piazza De Gasperi a San Donà di Piave.

Carriera

Maiolo si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed ha partecipato a un corso di perfezionamento in diritto del lavoro all’Università degli Studi di Padova. Sul fronte professionale ha lavorato per un decennio nella gestione delle risorse umane all’Ulss 8 Berica, poi presso l’area Sanità e Sociale della Regione Veneto e infine nell’area Risorse Umane presso Azienda Zero. «Maria Elisa Maiolo rileva un ruolo che in precedenza era in capo all’attuale direttore amministrativo Massimo Visentin; ha tutte le qualità per svolgere un ottimo lavoro in questa azienda sanitaria, all’altezza del predecessore – dichiara il direttore generale dell’Ulss4, Mauro Filippi - . Alla neo arrivata nella grande famiglia Ulss4: buon lavoro».