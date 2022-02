Selezionate le 12 Marie del Carnevale 2022

La scuola grande di San Giovanni Evangelista ha fatto da cornice all'esperienza di 53 ragazze, di età tra i 18 e i 28 anni, che sono arrivate da tutta la provincia per candidarsi a diventare Marie del Carnevale 2022. La giuria, assieme alla patron del concorso Maria Grazia Bortolato, ne ha selezionate 12. Nei prossimi giorni le ragazze si contenderanno il titolo animando palazzi e feste tra Venezia, Mestre e le isole, vestite in abiti tradizionali cinquecenteschi: li ha realizzati l'atelier Pietro Longhi, che in occasione dei 1600 anni di Venezia ha rivisitato il modello del costume utilizzato dal 2013 fino allo scorso anno.

Riportata in auge dal regista Bruno Tosi nel 1999 e diventata col tempo uno degli eventi principali del Carnevale di Venezia, la Festa delle Marie ricorda un fatto storico realmente accaduto. Correva l’anno 973 quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante gli annuali festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, dodici ragazze veneziane vennero rapite da un gruppo di pirati dalmati. Dopo un inseguimento organizzato dal Doge Pietro Candiano III, le fanciulle furono liberate e ricondotte a Venezia. Da allora, la Festa delle Marie si è celebrata ogni anno con modalità e riti che sono cambiati nel corso dei secoli.

Nella riproposizione moderna, la ricorrenza viene solitamente aperta da un corteo composto dalle 12 ragazze e da oltre 300 figuranti che, rievocando il rapimento delle giovani, sfilano da San Pietro di Castello fino a piazza San Marco. Quest'anno il corteo non si svolgerà, così come il "volo dell’Angelo", ovvero la discesa della Maria dell'anno precedente dalla cima del campanile alla piazza.

Ecco le 12 Marie del Carnevale 2022: Alessia Alberti, 23 anni, del Lido di Venezia; Alice Bars, 21 anni, di Eraclea; Aurora De Gasperi, 19 anni, di Venezia; Beatrice Bassan, 19 anni, di Mira; Beatrice Cocchia, 27 anni, del Lido di Venezia; Giorgia Benatelli, 19 anni, di Venezia; Giulia Rossetti, 27 anni, di Spinea; Laura Gastaldi, 22 anni, di Venezia; Nicole Padoan, 19 anni, del Lido di Venezia; Sara De Lazzari, 18 anni di Marghera; Silvia Pianon, 27 anni, di Venezia; Veronica Cortese, 21 anni, di Marghera. Melanie Arioli e Giulia Caramel le due damigelle.

«La giuria ha scelto molto bene le 12 ragazze - commenta orgogliosa Maria Grazia Bortolato -. Il tempo e i giorni diranno se tutte saranno Marie degne di questo nome e ruolo. Sono felice perché finalmente siamo in presenza. Questa festa, come avviene ogni anno, le ragazze se la ricorderanno per tutta la vita perché una Maria è Maria per sempre».