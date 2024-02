Carnevale, migliaia di persone ad assistere alla presentazione delle 12 Marie a San Marco

Primo bagno di folla per le Marie del Carnevale 2024. Le 12 ragazze tra i 18 e i 28 anni giunte da tutta la città metropolitana hanno vissuto oggi il primo atto della loro speciale avventura che le porterà fino al 12 febbraio, quando nelle sale Apollinee del teatro La Fenice verrà eletta la Maria dell’Anno 2024. Una giornata lunga, emozionante e intensissima iniziata a palazzo Vitturi a Santa Maria Formosa con il rituale del trucco, acconciatura e vestizione delle 12 ragazze.

Quindi il rituale della vestizione: traendo ispirazione dalle opere del pittore cinquecentesco veneziano Tiziano Vecellio, Francesco Briggi e la moglie Anna Zappella dell’Atelier Pietro Longhi hanno scelto le linee sartoriali della metà del Cinquecento e, come tessuto, un damasco color avorio e champagne con disegni floreali, prodotto dalla storica tessitura Rubelli a cui quest’anno si è aggiunta una “pellegrina”, una sorta di copricapo medioevale sempre realizzato con il tessuto Rubelli per rendere ancora più armonico l’abito delle 12 Marie.

Chi sono le 12 Marie

Dopo il primo shooting fotografico dal balcone di palazzo Vitturi le 12 ragazze sono salite a bordo delle gondole per raggiungere lo stazio del Todaro e, quindi a piedi, il palco di piazza San Marco. Ecco chi sono: Giorgia Vettorello, 19 anni di Tessera, studentessa universitaria, Lidia Gasparini, 18 anni di Chirignago, studentessa, Gaia Donà, 18 anni di Venezia, studentessa, Iolanda Gajon, 18 anni di Marghera, studentessa, Ilaria Marvilly, 27 anni del Lido di Venezia, musicista, Mariam Gargiulo, 27 anni di Dese, studentessa, Laura Mattiazzo, 22 anni di Mestre, lavora in un’agenzia per eventi, Rossana Grementieri, 27 anni di Cavallino-Treporti, praticante avvocato, Nabila El Ashker, 27 anni di Mestre, insegnante, Irene Renosto, 20 anni di Mestre, accompagnatrice turistica, Elena Maria Furlan, 22 anni di Noale, studentessa lavoratrice Silvia Zecchin, 20 anni di Noale, studentessa.