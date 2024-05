Vincenzo Marinese è il nuovo presidente della Fondazione di Venezia

Si conclude il mandato di Michele Bugliesi alla guida della Fondazione Venezia. Il nuovo presidente, eletto all'unanimità nella seduta del 3 maggio, è Vincenzo Marinese, di recente nominato anche vicepresidente nazionale di Confindustria. Marinese, 56 anni, ha una lunga esperienza nel mondo delle imprese ed è anche amministratore unico della Sirai di Porto Marghera, azienda che si occupa di bonifica industriale e dei suoli. «Ringrazio il Consiglio per la fiducia che mi è stata accordata - è il primo commento - un impegno prestigioso che intendo onorare attraverso la promozione di interventi che abbiamo sempre al centro le persone, la cultura e lo sviluppo del territorio».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La seduta ha visto anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e la nomina di tre consiglieri: Anna Saetta, prorettrice vicaria dell’università Iuav, nel consiglio generale, e, per il consiglio di amministrazione, Agar Brugiavini, docente di economia politica a Ca’ Foscari, e del già prefetto di Venezia Carlo Boffi Farsetti.

Il bilancio consuntivo 2023 si è chiuso con un aumento del patrimonio netto della Fondazione di circa 900mila euro, passando da 364,2 a 365,1 milioni. L’avanzo di esercizio ammonta a 4,5 milioni di euro, con un incremento del 4,4% rispetto alle previsioni del documento previsionale e del 74,6% rispetto al 2022. Le erogazioni per il territorio deliberate nel 2023 hanno superato i 5,43 milioni di euro: il 34% è andato a sostenere il settore educazione, il 29% quello dell’arte e il 24% altri settori rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana; quasi il 13% è andato alla ricerca scientifica e tecnologica.

La Fondazione Venezia, che tra l'altro ha realizzato il progetto del Polo M9 di Mestre, negli ultimi anni ha portato avanti un piano di dismissione patrimoniale che si è concretizzato nella vendita della Casa dei Tre Oci, sull'isola della Giudecca, al Berggruen Institute, e del palazzo Rio Novo di Venezia a Ca' Foscari. A chiusura del suo mandato, Bugliesi ha spiegato che l'operazione potrebbe continuare in futuro con la vendita del chiostro di M9, dove oggi hanno sede gli uffici di Sace-Cdp e il business center dedicato al lavoro ibrido.

«Mi congratulo con Vincenzo Marinese - è la dichiarazione di Bugliesi -. La Fondazione, grazie alla sua guida, non mancherà di dare ulteriori soddisfazioni. Il bilancio appena approvato è, in questo senso, di buon auspicio, con un nuovo aumento del patrimonio netto e la confermata tendenza alla contrazione dei costi. Sono certo che con la nuova presidenza la Fondazione di Venezia consoliderà questo virtuoso cammino».

Anche il sindaco Luigi Brugnaro si unisce ai messaggi di congratulazioni per Marinese: «Sono certo - commenta - che ricoprirà questo importante incarico con quell’impegno e quella competenza che hanno sempre segnato il suo percorso professionale e di cariche associative, come dimostrato prima a guida degli industriali di Venezia e Rovigo e adesso come vicepresidente nazionale di Confindustria. Vincenzo, oltre ad essere un caro amico, sono sicuro saprà ridare nuovo slancio alla Fondazione di Venezia, che non è unicamente il progetto M9, ma sarà sempre di più un partner strategico per l’amministrazione comunale e per tutto il territorio metropolitano. Un ringraziamento - conclude - a Michele Bugliesi per l’incarico svolto e un augurio di buon lavoro anche alla professoressa Anna Saetta».