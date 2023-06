Addio a Marsica Battistel, storica albergatrice di Jesolo

Un malore improvviso l’ha colta nella notte. È morta nelle scorse ore Marsica Battistel, storica albergatrice di Jesolo. Aveva 77 anni e con il compianto marito Gino Menazza (mancato a febbraio del 2012, a 67 anni) aveva avviato, con grande impegno e passione, un percorso nel ricettivo alberghiero, divenuto, con i figli Igor e Daniel, un vero e proprio impero.

Originaria di Palazzetto di San Donà di Piave, aveva iniziato a lavorare in questo settore fin da giovane. Con il marito Gino la prima struttura alberghiera, l’hotel Colombo, cui è poi seguito il Christian (poi ceduto). Successivamente il Brioni. Quindi, con l’ingresso nell’attività anche dei figli Igor e Daniel, il Monaco & Quisisana, il Cesare Augustus ed il celebre hotel Casa Bianca. Un sogno che si realizzava, cui la signora Marsica è sempre stata parte attiva. Anche quando i figli sono diventati loro stessi albergatori, la sua presenza non è mai mancata, dimostrando sempre di essere una donna forte e dal cuore grande. Su di lei la famiglia poteva sempre contare, fosse anche solo per un consiglio o un sorriso.

Da sempre la società è associata ad Aja. «La nostra storia – ha commentato il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – è stata costruita, passo dopo passo, da persone, da famiglie che, con sacrificio, passione e lungimiranza, hanno saputo investire nel turismo. Lo spirito familiare, l’accoglienza che diventa il fare sentire una persona come a casa, ospite e non cliente, è il valore aggiunto del nostro modo di interpretare l’attività di albergatori. E la famiglia Menazza ne rappresenta un importante esempio. La signora Marsica è stata, quindi, la testimonianza di una presenza forte, indispensabile e mai superficiale, capace di rappresentare ancora oggi un importante punto di riferimento per i figli. Unendoci al dolore della famiglia ed esprimendo le nostre più sentite condoglianze, non possiamo che ringraziare per quanto ha portato alla città e alla nostra categoria».