Riprendono tutti i lavori di manutenzione e di asfaltatura a San Donà e nelle frazioni

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumentare delle temperature riprendono i lavori di manutenzione e di asfaltatura a San Donà. Subito dopo le feste di Pasqua, martedì partiranno si ricomincia dai marciapiedi di via Vizzotto, dall’asfaltatura in via San Lazzaro e dal campo di basket di via Perin, dopo che nel Parco Agorà sono stati finiti i lavori di sistemazione della pavimentazione dei percorsi pedonali, di rimessa in ordine delle panchine, di pulzia della statua seduta di fronte allo spazio Mostre Battistella che era stata vandalizzata da scritte con pennarelli indelebili. Al via anche la semina nelle aree verdi.

A breve, poi, dopo che il condominio che insiste sul parcheggio di fronte alla rotatoria di via Calnova avrà terminato i lavori di sistemazione delle condotte fognarie nel sottosuolo, si procederà con l’asfaltatura dell’intera area che, oltre ai condomini stessi, serve anche le attività commerciali e di ristorazione della zona. Interessati da lavori di asfaltatura sono anche un tratto di via Pralungo, da via Garibaldi a via Verdi, e un tratto di via Noventa in zona Mussetta di Sopra.

Stanno anche proseguendo i lavori per la nuova rete di illuminazione pubblica a led del Progetto Elena (European local energy assistance). Terminate tutte le installazioni previste nella frazione di Grassaga, le squadre si sono spostate in via Armellina nella frazione di Passarella, poi proseguiranno con Mussetta e nel quartiere San Pio X. Il cronoprogramma prevede esplicitamente che siano le frazioni le prime a essere interessate dalla nuova illuminazione a led che alla fine conterà oltre 8.500 nuovi punti luce, dal momento che gli interventi in centro città si presentano più complessi.