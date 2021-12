Chioggia, mascherina obbligatoria sempre fuori casa

L'ordinanza è stata firmata ieri ed entra in vigore oggi, martedì 7 dicembre: il sindaco del Comune di Chioggia Mauro Armelao ha reso obbligatorio l'uso della mascherina in tutto il territorio comunale, in ogni occasione, ad esclusione di quelle situazioni che consentono di rispettare sempre la distanza interpersonale.

La disposizione resta in vigore fino al 9 gennaio compreso. La scorsa settimana erano partiti i Comuni del Miranese, Mira, Dolo (che aveva predisposto la mascherina a fine novembre), Venezia (che aveva messo l'obbligo fin dalla festa della Salute il 21 novembre per la movida, i mercati, le fiere e in prossimità delle aree di sosta per l'attesa dei trasporti pubblici). Jesolo e Caorle mascherine in centro e, poco alla volta altre amministrazioni del Veneto orientale. Ieri è stata la volta di Chioggia che prevede la mascherina indossata sempre fuori casa non solo in centro o ai mercatii. Nessun obbligo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i portatori di patologie o disabilità non compatibili con I'uso continuativo della mascherina.