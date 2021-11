Jesolo Christmas Village, mascherine obbligatorie anche all'aperto

Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha firmato questa mattina un’ordinanza che dispone l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto nelle vie e nelle piazze in cui si sviluppa lo Jesolo Christmas Village. Il provvedimento entrerà in vigore domani, sabato 27 novembre, e sarà valido fino al 9 gennaio 2022, e prevede l’obbligo di indossare la mascherina dalle 10 a mezzanotte. La misura non si applicherà nelle aree di somministrazione in cui è consentito consumare alimenti e bevande, solo per il tempo necessario alla consumazione degli stessi. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta multe che vanno dai 400 ai 1.000 euro.

Lo Jesolo Christmas Village si svolgerà all’aperto, nell’area compresa tra largo Augustus e piazza Aurora, ma in spazi privi di specifici varchi di accesso e – per motivi logistici – non sarà possibile contingentare gli ingressi al fine di evitare il formarsi di assembramenti. Le disposizioni nazionali attualmente vigenti, infatti, impongono di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree anche nei luoghi aperti, qualora non possa essere garantita la distanza continuativa da persone non conviventi. L’ordinanza mira dunque a contenere il rischio di contagio per i cittadini, tenuto conto del fatto che alla manifestazione sono solite partecipare migliaia di persone.

Il provvedimento riguarderà via Bafile, nel tratto di largo Augustus, piazza Mazzini, le zone di via Aleardi e via Nievo che si affacciano sulla stessa piazza, il tratto di via Silvio Trentin che collega piazza Mazzini a piazza Aurora, la stessa piazza Aurora e infine via Foscolo nella parte compresa tra piazza Aurora e via L.B. Alberti.