Quando dobbiamo indossare la mascherina

Da lunedì 28 giugno l'Italia è diventata totalmente zona bianca ed è decaduto l'obbligo di indossare sempre la mascherina, perlomeno all'esterno. Ma con delle eccezioni. Esistono, infatti, occasioni e situazioni in cui è sempre necessario indossare il dispositivo di protezione.

Come dimostrato da diversi studi scientifici, il contagio all'aperto è un'eventualità molto remota, tuttavia, la possibilità di non indossare la mascherina all'aperto rimarrà valido soltanto per le regioni in zona bianca nel caso in cui una regione dovesse tornare gialla, l'utilizzo della mascherina tornerebbe ad essere obbligatorio anche all'esterno in qualsiasi situazione.

Quando si indossa la mascherina

In tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento, si configurino assembramenti o affollamenti, ci si trovi negli spazi all'aperto di strutture sanitarie e in presenza di soggetti immunodepressi, infatti, sarà necessario mettere la mascherina anche se ci si trova all'aperto. Ad esempio, seduti ad un tavolo all'aperto di un ristorante si può togliere, ma va indossata se si entra per andare in bagno o a pagare il conto. Discorso simile se si passeggia in strada insieme al proprio coniuge o un familiare senza la mascherina e poi si decide di entrare in un negozio.

Decade dunque l'obbligo che durava da marzo 2020, ma il dispositivo individuale di protezione andrà indossato anche per occasioni quali mercati, fiere, code e, ovviamente, se si entra in qualsiasi spazio chiuso, che sia un negozio, un museo, un cinema o un teatro. Come già in passato, inoltre, l'obbligo di mettere la mascherina (anche al chiuso e in caso di assembramento), come specificato nelle Faq del governo, non vale per queste categorie e nei seguenti casi:

bambini sotto i 6 anni di età;

persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella lingua dei segni con persona non udente).

mentre si effettua l'attività sportiva;

mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Bus, cinema e spiaggia

L'obbligo di indossare la mascherina rimane sui mezzi pubblici. Nessuno sconto anche per musei, cinema o teatri al chiuso, dove la mascherina andrà utilizzata anche quando è possibile rispettare il distanziamento. Negli spettacoli all'aperto invece, sarà necessaria solo quando c'è il rischio di creare assembramento. Al chiuso e nelle eccezioni all'aperto menzionate va indossata anche dalle persone vaccinate. In spiaggia invece non è obbligatoria, purché si rimanga ad una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri bagnanti. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle attività scolastiche, inoltre, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

