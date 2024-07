Massimiliano Paglini eletto nuovo segretario della Cisl Veneto

Massimiliano Paglini è stato eletto oggi nuovo segretario generale di Cisl Veneto. A sancirlo il Consiglio generale regionale, riunito questa mattina a Mestre per ratificare le dimissioni del segretario generale uscente Gianfranco Refosco, da sei anni alla guida del sindacato veneto, e procedere con il rinnovo della Segreteria, da oggi composta, oltre che da Paglini, segretario generale di Cisl Belluno Treviso, da Stefania Botton e Andrea Sabaini, rispettivamente componenti di Segreteria di Cisl Padova Rovigo e di Cisl Verona. Paglini ha ottenuto 77 preferenze dai 109 votanti tra operatori, delegati, dirigenti sindacali di tutti i territori e di tutte le categorie.

Massimiliano Paglini, 56 anni, di Montebelluna (Treviso), è Segretario generale della Cisl Belluno Treviso dal 13 novembre 2020. È stato riconfermato dal Congresso territoriale del 2022. Ha iniziato l’attività sindacale nel mondo del credito nel 1991 come delegato di base, per entrare nel 2008 in Veneto Banca. Nel 2009 è stato eletto Segretario del Sindacato delle banche e delle assicurazioni della Cisl di Treviso e Segretario generale della First (ex Fiba) Cisl del Gruppo Veneto Banca, carica ricoperta fino al passaggio in Intesa San Paolo. Dal 2015 e fino al suo ingresso come organizzativo nella Segreteria della Cisl Belluno Treviso nel 2019, ha guidato come Segretario generale la First Cisl territoriale, il più grande sindacato italiano nel settore finanziario nato dalla fusione tra la Fiba e la Dircredito.

Le dichiarazioni

«Assumo l’incarico che mi affida il Consiglio generale della Cisl del Veneto con consapevolezza, coraggio, senso di responsabilità e dedizione, ringraziando la Segreteria uscente e ciascuno di voi – ha detto Massimiliano Paglini rivolgendosi all’assemblea di operatori, delegati, dirigenti sindacali – che oggi riponete la fiducia nelle persone e nel nuovo progetto che guideranno la Cisl del Veneto. Il modello che intendiamo mettere in campo è partecipativo, di confronto diffuso e strategico tra la Cisl e le sue federazioni di categoria e le unioni territoriali, all’interno di un sistema condiviso di co-protagonismo e dialogo costante. Il Veneto oggi ha bisogno di un deciso progetto di rigenerazione per disegnare il futuro all’interno di un patto che includa tutti i soggetti economici, politici, istituzionali e di rappresentanza per dare una spinta propulsiva a tutto il sistema produttivo, sociale, economico, scolastico e accademico».

Refosco aveva raccolto il testimone da Onofrio Rota nel 2018. Un mandato che ha fatto i conti con crisi difficili e numerose sfide: dalla pandemia Covid ai grandi cambiamenti sociali e del mondo produttivo e del lavoro, fino alle crisi globali. A chiudere i lavori oggi il segretario generale di Cisl nazionale Luigi Sbarra, che ha augurato buon lavoro a Massimiliano Paglini e alla nuova squadra di Segreteria: «Sono certo che con la sua esperienza, unita alla grande passione, competenza e attaccamento ai valori e alla cultura della nostra organizzazione, saprà guidare la Cisl del Veneto in quell'indispensabile percorso di protagonismo e innovazione per affrontare con compattezza e tenacia le difficili sfide che abbiamo davanti. Ringrazio Gianfranco Refosco, che in questi ultimi sei anni ha guidato questa importante struttura con serietà, responsabilità e capacità di lettura dei cambiamenti epocali della nostra società».

Gli auguri

Il Segretario generale della Cisl Venezia Michele Zanocco, i componenti di segreteria Dario De Rossi e Monica De Stefani e tutti i segretari di categoria, si sono congratulati con Massimiliano Paglini per la sua elezione. «Faccio le mie congratulazioni per l’elezione a segretario generale della Cisl Veneto a Massimiliano Paglini, che estendo ai componenti della rinnovata segreteria regionale» fa eco il segretario di Uil Veneto Roberto Toigo.

Plauso anche dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Lo scenario internazionale così fragile, il quadro economico da attenzionare, la crisi demografica, la sfida climatica e quella per l’autonomia necessitano l’unione di tutte le forze vive della comunità, delle associazioni sindacali e di quelle datoriali, delle istituzioni e del mondo associativo, riscoprendo il valore e l’importanza dei corpi intermedi e della sussidiarietà. Sono certo che con questo spirito Paglini saprà guidare la CISL Veneto» ha detto, congratulandosi per il nuovo incarico.