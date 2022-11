Massimo Pedron è il nuovo segretario del Comune di Jesolo

Oggi, lunedì 21 novembre, ha preso servizio il nuovo segretario del Comune di Jesolo Massimo Pedron, succedendo così alla dottoressa Daniela Giacomin.

Originario di San Stino di Livenza, il dottor Pedron si è laureato in Giurisprudenza con tesi in diritto degli enti locali. Ha poi perfezionato la sua formazione attraverso un master in Management pubblico presso l’università Bocconi di Milano. Negli ultimi ha inoltre partecipato a una serie di corsi di perfezionamento su funzioni, contratti, appalti e organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Da settembre 2011 ha ricoperto incarichi di Segretario in vari Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tra il 2014 e il 2017 è stato Segretario comunale di Prata di Pordenone, cui ha fatto seguito fino ad oggi l’incarico per lo stesso ruolo nei Comuni di Azzano Decimo e Chions.

«Un Comune complesso come quello di Jesolo necessita di un Segretario generale preparato e con una comprovata esperienza alle spalle – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. Siamo felici di accogliere il dottor Pedron che, senza ombra di dubbio, possiede queste caratteristiche e saprà apportare un contributo decisivo al buon funzionamento della macchina amministrativa, raccogliendo così l’importante eredità di un Segretario generale di grande qualità come la dottoressa Giacomin».