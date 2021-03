Massimo Visentin è il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss4 Veneto orientale

Il direttore generale Mauro Filippi ha nominato il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss4 Veneto orientale: Massimo Visentin, 49 anni, residente a Treviso. Succede a Michela Conte andata ricoprire lo stesso incarico all’Ulss7 Pedemontana.

Curriculum

Visentin si è laureato in Economia Aziendale all'Università Ca’ Foscari, la propria carriera professionale è iniziata nel 1998 all'Azienda sanitaria di Treviso come collaboratore amministrativo poi, nel 2008, ha rivestito sempre nell’Ulss della Marca Trevigiana il ruolo di dirigente nella gestione del personale. Dal 2013 è in servizio all’Ulss4 Veneto orientale come direttore della “Risorse Umane” e oltre a questo dal 2019 è responsabile ad interim della “Direzione amministrativa territoriale” (Dat).

Le sue parole

Oggi la promozione ai vertici aziendali. «Ringrazio in primo luogo il direttore generale per la fiducia che mi ha accordato – commenta il neo direttore amministrativo - . Ricevo una gestione dell'Azienda sanitaria di peso in quanto succedo a un direttore amministrativo che ha svolto un grande lavoro ed ha lasciato un segno indelebile in questa Azienda Sanitaria. Servirà dunque molto impegno, in sintonia e in collaborazione con la direzione generale e con le varie unità operative aziendali, per continuare e sviluppare ancor di più la parte amministrativa, indispensabile nel far funzionare l'Azienda sanitaria. Il dottor Visentin è cresciuto in questa Azienda, in un squadra che ha sfornato direttori di area amministrativa di altissime qualità e competenze – aggiunge il direttore generale Filippi – . Ho avuto modo di conoscerlo all’Ulss4, una persona che stimo sia per le qualità professionali che umane, è la prima pedina della direzione strategica che si va componendo, a breve renderò note le altre nomine».