Massimo Zuin riconfermato come presidente di Arteven: «Per il teatro altri cinque anni di innovazioni» | VIDEO

Giovedì 14 dicembre, presso il foyer del Teatro Toniolo di Mestre, si è svolta l’assemblea ordinaria degli associati di Arteven per il rinnovo del consiglio di amministrazione e la presentazione dei progetti pensati per i prossimi cinque anni. Massimo Zuin è stato riconfermato presidente e ha illustrato il nuovo documento programmatico per il quinquennio 2024/2028: «Sarà un periodo basato sulla diffusione e sulla promozione di multidisciplinarietà e interdisciplinarietà», ha annunciato.

Tra le linee guida: la volontà di intercettare un pubblico nuovo, la diffusione di linguaggi artistici inediti, il rafforzamento delle programmazioni solo apparentemente “periferiche” e la promozione di nuovi spettacoli per valorizzare le creatività emergenti.

Le novità

Proseguiranno gli innovativi progetti di formazione del pubblico e di avvicinamento al teatro e, contestualmente, seguiteranno gli accordi con le maggiori università del Veneto, per rafforzare così ulteriormente il rapporto con il mondo dell'istruzione per diffondere anche attraverso esso la cultura teatrale. Nell’ambito del teatro per la scuola, infatti, Arteven non si occupa solo di organizzare spettacoli per alunni e studenti e per le famiglie, ma lavora con la rete degli istituti secondari di I e II grado portando al loro interno lezioni-spettacolo, che da ora si focalizzeranno anche su temi civili quali la legalità, l’ambiente, il rispetto della donna, l’inclusione della diversità, la difesa dei più fragili.

Nascerà poi un nuovo Premio Arteven in omaggio alla memoria di Pierluca Donin, storico direttore prematuramente scomparso. Nel settore della musica d’autore, il circuito teatrale continuerà a sostenere il progetto “Glocal Sound” per promuovere la musica originale inedita. Per la danza contemporanea, invece, proseguirà il lavoro sul network “Anticorpi XL”, rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore, capace di coinvolgere quaranta strutture e sedici regioni, continuando a essere protagonista del progetto “In-Box” dedicato al teatro e alla prosa contemporanea in tutte le sue declinazioni.