È il gran giorno di Federica Pellegrini: oggi il matrimonio con il suo Matteo

Matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: oggi la campionessa e il suo allenatore, insieme da tre anni, si sposano a Venezia, alla presenza di quanti sono stati testimoni di un amore nato in sordina e tenuto lontano dal clamore mediatico fino all'estate scorsa.

«Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa», aveva affermato la 33enne miranese al termine della sua quinta finale olimpica, ultima avventura chiusa con il settimo posto nei 200 stile libero che l'ha consegnata definitivamente alla storia come prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi. Ed è stato dopo quell'ennesima vittoria che la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, prima ufficializzando il loro legame privato e poi dichiarando l'intenzione di sposarsi con romantiche dichiarazioni condivise sui social.

Data, chiesa, location, invitati

Dopo le feste con gli amici che hanno preceduto il periodo impegnativo dei preparativi e la colazione del grande giorno, organizzata nel prestigioso Hotel Cipriani di Piazza San Marco, è tempo del fatidico sì. Ma quale sarà la chiesa veneziana scelta dalla Pellegrini? Tempo fa, i due erano stati avvistati in un sopralluogo alla Chiesa di San Zaccaria, vicino a Piazza San Marco, dunque si dà per scontato che la cerimonia avverrà proprio lì. Al massimo 160 saranno gli invitati per il matrimonio dell'estate 2022 e, tra questi, pare proprio che non ci sarà Filippo Magnini, storico e di Federica nonché cugino di Matteo.

Ancora top secret è la location della festa che seguirà la cerimonia (tutto organizzato dal re dei wedding planner Enzo Miccio), anche se le indiscrezioni parlano del lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo meraviglioso nella piccola Isola delle Rose, sempre in laguna. «Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati e vi devo confessare che sono un po’ emozionato perché é davvero bello stare con loro! Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti e voi?», ha scritto ieri Miccio su Instagram.