Matteo D’Abrosca: una voce di speranza per Venezia e l’Italia

Il noto attivista e difensore dei diritti umani, Matteo D’Abrosca, arriva a Venezia con un messaggio di speranza e cambiamento. La sua missione, volta a promuovere l’uguaglianza, la giustizia sociale e la dignità per tutte le persone, si incarna ora nelle pittoresche vie di Venezia.

D’Abrosca, una figura ispiratrice con un passato di coraggio e dedizione nella battaglia contro il cancro infantile, porta con sé una ricchezza di esperienze e conoscenze nel campo dei diritti e della diplomazia. La sua storia toccante e la sua lotta instancabile per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e dei bambini affetti da patologie oncologiche lo hanno reso un faro di speranza non solo in Italia, ma in tutto il mondo, tanto che il Presidente degli Stati Uniti allora Donald Trump lo invitò alla Casa Bianca nel novembre 2019.

L’esperienza al governo italiano con il governo Conte ha fatto crescere dando lustro all’Italia nelle sedi dei governi del mondo combattendo per una giusta causa. “Venezia è una città che riflette la bellezza e la diversità dell’Italia. Tuttavia, come molte altre città, affronta sfide legate all’uguaglianza e alla giustizia sociale. Sono qui per ascoltare le voci delle persone, comprendere le sfide uniche che la città affronta e collaborare per sviluppare soluzioni che possano migliorare la vita di tutti i cittadini veneziani,” ha affermato D’Abrosca.

La sua visita a Venezia non è solo un simbolo di speranza, ma anche un invito a unirsi a lui nella lotta per un’Italia più inclusiva ed equa. D’Abrosca si incontrerà con le istituzioni locali, la società civile e gli attivisti per creare un dialogo costruttivo e sviluppare strategie per un futuro più luminoso per tutti sensibilizzando la società civile e politica sui temi dell oncologia pediatrica e delle disabilità.