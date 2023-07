Regate Redentore, Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio vincono la gara delle gondole a due remi

Anche quest'anno, come da tradizione, uno degli eventi più seguiti dai veneziani, nell'ambito delle celebrazioni per il Redentore, sono state le Regate che si sono svolte questo pomeriggio, nel canale della Giudecca.

Prima della partenza di ognuna delle tre regate, come disposto dal sindaco Luigi Brugnaro, d'intesa con il Consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, presente all'evento sportivo di oggi, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Riccardo Nardin, giovane di 28 anni morto tragicamente durante la notte del Redentore in seguito ad un incidente nautico. Durante ogni minuto di silenzio, inoltre, i regatanti hanno fatto l'alzaremi.

«Con le Regate del Redentore chiudiamo la parte spettacolare di un weekend dedicato al Cristo Redentore, una festa più che tradizionale che continua grazie al senso di appartenenza e orgoglio per le proprie radici del popolo veneziano», ha dichiarato il Consigliere. “Le regate a cui abbiamo assistito oggi sono state tutte bellissime. In particolare, quella delle gondole ha dato spettacolo di grande agonismo in quanto è stata combattuta fino all'ultimo. Questa però - ha proseguito - rimarrà la giornata in cui si ricorderà l'ingiusto episodio avvenuto la scorsa notte, dove il giovane Riccardo Nardin ha perso la vita. Venezia ha voluto dedicare, attraverso il mondo della voga, il gesto del minuto di silenzio, che spero faccia sentire alla sua famiglia la vicinanza di tutta la nostra comunità. Oggi è venuto a mancare un fratello della laguna, in quanto Riccardo la conosceva e praticava. Un grande abbraccio al padre, alla madre, a tutta la famiglia e agli amici, che stanno vivendo momenti terribili», ha concluso.

A vincere la gara più attesa, quella delle gondole a due remi, riservata ai campioni, sono stati Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio dell'equipaggio Celeste. Secondo classificato l'Arancio di Rudi Vignotto e Mattia Vignotto, seguito dal Rosso di Alvise d'Este e Mattia Colombi. Quarto classificato il Marron con Simone Costantini e Federico Busetto.

In precedenza, si sono disputate le altre due regate. Nella prima della giornata, quella dei Giovanissimi su pupparini a due remi, ha trionfato il Rosa di Matteo Pecoraro e Edward Nordio, davanti al Marron di Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin e al Bianco di Daniel Burato e Gianluca Rinaldin. Ad aggiudicarsi la bandiera blu del quarto posto, l'Arancio della coppia Alvise Redolfi Tezzat e Riccardo Ballarin.

Ad aggiudicarsi invece la bandiera rossa della gara dei pupparini a due remi riservata agli uomini il Bianco di Tommaso Rosan e Alessandro Bergo, davanti ai secondi classificati Mattia Baldin e Andrea Rosin con il Rosso e al Celeste di Filippo Vianello e Riccardo Caenazzo. Quarto classificato il Marron di Marco Lazzarini e Ivan Smerghetto.