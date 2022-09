Il brick builder sardo Maurizio Lampis realizza Piazza San Marco con 170mila mattoncini lego | VIDEO

«Venezia non è mai stata così vicina» afferma emozionato il brick builder sardo Maurizio Lampis, artefice di un'opera mastodontica che racconta il suo amore viscerale verso la città lagunare. Si tratta, a tutti gli effetti, di una costruzione da record lunga 2 metri e 70 centimetri, con 105 centimetri di profondità. Il campanile arriva a 140 centimetri di altezza.

Oltre al "paron de casa" ci sono le procuratie vecchie e nuove, la basilica e tutti i monumenti principali della piazza più famosa al mondo, che sono stati fedelmente riprodotti con ben 170mila mattoncini Lego. La laboriosità e la costanza necessarie a realizzarla sono mastodontiche quanto l'opera stessa: «Ci ho lavorato ininterrottamente per otto mesi, venti ore la settimana – racconta Lampis –. Dopo il successo della Fontana di Trevi, prodotta nel 2021, volevo dare continuità ai miei progetti a carattere nazionale e spero di esserci riuscito. Venezia rappresenta un angolo di paradiso italiano e con questo diorama volevo omaggiarla».

Con quattrocento tipologie di codici Lego differenti utilizzati per il suo completamento e duecento mattoncini usati per animare Piazza San Marco con minifigure e animali, l'opera è stata recentemente filmata per poter essere ammirata anche dai cittadini veneziani. Sullo sfondo del video, il Mar Tirreno: ideale e metaforico ponte tra il capoluogo veneto e la terra sarda, oggi più vicini che mai. «Il mio sogno è quello di esporre la mia opera direttamente a Venezia. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno incoraggiato la sua realizzazione. Ora inizierà un tour espositivo e poi sarà posizionata al Museo del Mattoncino KARALISBRICK a Sestu (CA), dove potrà essere ammirata da chiunque voglia vedere qualcosa di unico» conclude Lampis.