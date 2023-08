A Bibione la maxi esercitazione di salvataggio in spiaggia | VIDEO

L’esercitazione di prevenzione e sensibilizzazione si è tenuta mercoledì pomeriggio a Bibione. In serata la seconda parte dell’evento con le lezioni dell’Heimlich Team dell’Ulss 4 per insegnare ai turisti le tecniche per disostruire le vie aeree nei bambini in caso di soffocamento da corpo estraneo

Mercoledì pomeriggio a Bibione si è svolta la maxi esercitazione di emergenza-urgenza con l’intervento di interforze per il salvataggio di una persona a bordo di un’imbarcazione in fiamme. In serata si sono poi svolte una serie di attività di info-formazione che hanno coinvolto migliaia di persone.

L’evento di prevenzione e sensibilizzazione rientra nelle attività estive programmate da Ulss4, in questo caso con la collaborazione di Castel Monte Onlus, è iniziato 18.30 sulla spiaggia antistante la colonia del CIF dov’è scattato l’allarme per un’imbarcazione a fuoco con persone ferite.

Come in una situazione reale, sul posto sono arrivati subito i soccorsi: Guardia Costiera, personale del Suem 118 con vari mezzi e inoltre, considerate le condizioni critiche del ferito, anche Leone 1 ossia l’elicottero del Suem patito dalla base di Treviso. Coinvolti nelle operazioni di salvataggio anche la Capitaneria di Porto di Caorle e Bibione, la Guardia Costiera ausiliaria Delta Tagliamento, personale di Bibione Spiaggia, Bibione Mare e di Porto Baseleghe.

In serata, alle 20.45 in Piazza Fontana, si è quindi svolta la seconda parte dell’evento con le lezioni dell’Heimlich Team dell’Ulss 4 per insegnare ai turisti le tecniche per disostruire le vie aeree nei bambini in caso di soffocamento da corpo estraneo. E sempre i bambini sono stati protagonisti delle lezioni di Mass Training, o rianimazione cardiopolmonare, svolte con l’ausilio di appositi manichini. In piazza era presente anche il personale del progetto “Off Limits” del Servizio per le Dipendenze dell'Ulss 4, con il proprio camper dal quale sono stati distribuiti etil test monouso, materiale informativo ed è stata simulata la situazione di ebbrezza alcolica con l’utilizzo di specifiche visiere. Infine non sono mancate un’esposizione dei mezzi di intervento medico-sanitario e delle forze dell’ordine, le unità cinofile della Croce Rossa Italiana e della Polizia di Stato addestrate nella ricerca di persone disperse, di sostanze stupefacenti ed esplosivi.