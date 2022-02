Appalti Ulss 3: «Sui professionisti delle cooperative verifiche continue»

Sulla polemica relativa agli appalti nella sanità, ed eventuali disservizi e omissioni, l'azienda Ulss 3 prende la parola. «Sui professionisti delle cooperative le verifiche sono continue - afferma -. In caso di problemi, secondo le normative, vengono presi gli opportuni provvedimenti. I professionisti dalle cooperative passano le verifiche previste dalla normativa, sia preventive che a contratto in corso, e ogni carenza viene eventualmente contestata», dice Ulss 3.

Anche questa azienda come le altre soffre per la grave carenza di personale sanitario, soprattutto medico - spiega il dottor Luigi Antoniol, direttore amministrativo Ulss 3 - Grave carenza acuita dall'epidemia da Covid19. Non potendo fronteggiarla con personale dipendente anche straordinario, l'Ulss 3 è costretta alla ricerca di professionisti con apposite gare d’appalto». Queste gare, assicura il dirigente, sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti e dal codice degli appalti. «Le gare, autorizzate anche per quanto riguarda gli importi a base d’asta dalla Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia (Crite), individuano le ditte aggiudicatarie, anche con apposite commissioni che valutano i documenti, i curricula, e le abilitazioni dei professionisti sanitari che le cooperative intendono mettere a disposizione».

L'azienda sanitaria dispone infine di un ulteriore livello di controllo, per verificare la regolarità dell’esecuzione del servizio affidato. «Vengono individuate, sempre secondo quanto disposto dalla normativa, apposite figure qualificate scelte tra il personale dipendente, a cui viene affidato il ruolo di direttori dell’esecuzione del contratto (Dec) - spiega Antoniol -. In tutti i casi in cui si è verificato, nello svolgimento del servizio affidato, un disservizio o inadempimento, la nostra azienda ha vigilato e monitorato, e quando necessario ha elevato contestazioni, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla documentazione di gara e dalla legge. Possiamo affermare che non si è mai verificata una situazione per la quale l’azienda sanitaria non abbia reagito. Va da sé - conclude il direttore - che i provvedimenti sono sempre in linea con quanto previsto dal capitolato tecnico della gara, oltre che dal codice degli appalti». (Foto sotto: Luigi Antoniol, direttore amministrativo Ulss 3).