Mense scolastiche, Montanariello: «Cambiare rotta»

«Sulla questione delle mense scolastiche abbiamo tutte le carte e siamo sempre più convinti che serva un cambio di rotta». Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Jonatan Montanariello, dopo l'ultima multa scattata a inizio marzo nei confronti della stessa ditta che nel 2019 aveva ricevuto una maxi sanzione di 11.500 euro perché dentro ai frigoriferi della struttura, in cui preparava gli alimenti per gli alunni delle scuole di Sottomarina a Chioggia, i carabinieri avevano trovato carne e alimenti scaduti. «Carenze igieniche, regole non rispettate nelle registrazioni delle pulizie e nelle temperature dei congelatori», sono poi state riscontrate dai militari anche un mese e mezzo fa, sempre a carico della stessa ditta, destinataria di una multa di 3 mila euro. Dure le reazioni e le proteste dei genitori e del Comune nei confronti della società, che ha appalti in tante regioni, Veneto compreso.

«Non abbiamo dimenticato quanto accaduto, aspettando l’arrivo dei documenti chiesti, di cui ora disponiamo - continua Montanariello - e la vicenda ci porta a pensare sempre più che serve un cambio di rotta, nell’interesse pubblico. La quasi totalità dei fruitori del servizio ha sottoscritto una petizione per dire "basta". L’amministrazione ci aveva detto che non c'erano sanzioni, invece sono due quelle contestate dall'Ulss, oltre a una serie di prescrizioni su interventi da fare entro 30 giorni, in base a quanto stabilito dal Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss 3 - dice il dem - Chiederemo subito un'altra commissione perché è inutile correre ai ripari dopo, con il dialogo e le attenzioni dovute, se le regole prima non sono state osservate. Le procedure devono essere perfette sempre, non solo quando si accendono i riflettori su un fatto - conclude Montanariello -. Grave non aver appreso queste notizie dall'amministrazione, gli consigliamo di cambiare rotta: non vorremo trovarci a presentare una mozione con le mamme in aula a valutare chi agisce nell’interesse pubblico e chi fa polemica».