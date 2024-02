Il mensile Arbiter dedica la cover story a Venezia e Marco Polo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

E’ dedicato a Venezia e alla figura di Marco Polo il numero di febbraio di «Arbiter», lo storico mensile che dal 1935 racconta «piaceri e virtù maschili». In occasione delle celebrazioni dedicate all’illustre esploratore, il direttore Franz Botré ha scelto per la copertina un’opera, realizzata in esclusiva per la rivista, dell’artista veneziano Luigi Ballarin, intitolata «Marco Polo a Cavallo tra Oriente e Occidente».

All’interno del giornale - stampato in 10mila copie numerate da collezione – un dettagliato ritratto del più famoso tra i viaggiatori al quale è dedicata l’edizione 2024 del Carnevale, e un’intervista al conte Jacopo Nani Mocenigo, discendente della nobile famiglia veneziana, tradotta in dialetto dal Consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia Giovanni Giusto, in cui si analizza l’eredità del personaggio Marco Polo e la sua attualità nel contesto culturale e sociale di oggi.

«Marco Polo è Venezia. La sua immensa eredità supera di gran lunga le sue stesse avventure. E’ un simbolo della nostra apertura al mondo», sottolinea Franz Botré nell’editoriale. «Fu in grado di mettere la Serenissima al centro di una rete globale di scambi culturali e commerciali, consolidando la reputazione di Venezia come porto e ponte tra Oriente e Occidente. La sua figura incarna perfettamente i valori, la storia e la cultura di questi luoghi, dalla propensione al commercio allo spirito intraprendente del grande esploratore, che appartiene da sempre e per tradizione a questa città, motivata da una perenne spinta innovatrice».

Il magazine ospita inoltre un ampio servizio dedicato a Rubelli, storica azienda tessile nata nel 1889, e un’intervista al maestro della tradizione sartoriale Franco Puppato. A impreziosire lo speciale dedicato a Venezia, anche un servizio sul tabarro con Sandro Zara, cultore assoluto di questo capo, fondatore 50 anni fa del Tabarrificio Veneto. Completano la ricca proposta del mensile: le rubriche «Vaccabolario» di Stefano Lorenzetto e «La forma è sostanza» di Massimo Sgrelli; oltre ad articoli dedicati alla cultura sartoriale di Stefano Ricci, ai retroscena meno conosciuti della Beffa di Buccari organizzata da Gabriele d’Annunzio, alle delizie del palato sollecitato dalla zucca e ai più eleganti e funzionali capi da indossare per un weekend sulla neve.

Nato nel 1935, Arbiter racconta lo stile di vita «su misura», con un’attenzione speciale all’alta sartoria, alle tradizioni dell’artigianato di qualità e alla gioielleria. Ogni mese in edicola è accompagnato da due allegati: «Kairòs», dedicato al «tempo di qualità» vissuto attraverso l’alta orologeria, e «Spirito di vino», che racconta l'aspetto, culturale, etico e umanistico del vino. Il tutto con un’attenzione particolare, ma non esclusiva, alla produzione del Made In Italy, grazie al contributo di importanti firme del giornalismo, della fotografia e dell’illustrazione.