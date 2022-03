Meolo: ex consigliere comunale devolve il “bonus nati 2021” di 350€ alle famiglie in difficoltà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Mariuzzo: “Io e la mia famiglia abbiamo preso questa decisione dopo la nascita di nostro figlio, per dare un piccolo aiuto alle famiglie meolesi che purtroppo si trovano in una situazione di difficolta, soprattutto a quelle che hanno perso il lavoro a causa della pandemia Covid’. Abbiamo contattato l’Ufficio Servizi Sociali di Meolo chiedendo quali fossero i generi di prima necessità più urgenti da distribuire alle famiglie. Appena ricevuta la lista ci siamo recati al supermercato utilizzando i buoni comunali (12buoni da 20€ e 11 buoni da 10€) per acquistare generi alimentari come latte, zucchero, riso, farina, pasta, caffè, merendine e altri generi come detersivi per piatti e lavatrice”. Con i 350€ siamo riusciti a riempire per bene 2 carrelli della spesa. Successivamente abbiamo consegnato la spesa direttamente al personale dei Servizi Sociali che provvederà alla distribuzione alle famiglie in base alle necessità. Ringrazio il personale dell’ufficio Servizi Sociali per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la donazione"