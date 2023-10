Jesolo pronta a trasformarsi nella città del Natale

Lunedì 6 novembre inizieranno i lavori di allestimento del Villaggio di Natale, il grande evento che animerà piazza Mazzini, piazza Aurora e via Silvio Trentin a Jesolo. Complessivamente saranno installate 75 casette, dalle quali verranno ricavate 13 postazioni con casetta doppia da adibire a punto ristoro. Un dato significativo considerando che, come già avvenuto l’anno passato, l’amministrazione comunale aveva fissato un massimo del 40 per cento degli spazi da destinare alle attività di somministrazione alimenti e bevande, con l’obiettivo di privilegiare l’artigianato e la vendita di prodotti enogastronomici della tradizione locale.

Le due piazze, come di consueto, rappresenteranno i due poli del divertimento soprattutto per i più piccoli con le giostre, la pista di ghiaccio e numerosi momenti di intrattenimento, eventi musicali, sfilate, caccie al tesoro, spettacoli natalizi anche sul ghiaccio. In piazza Aurora i bambini troveranno la casa di Babbo Natale e anche il suo ufficio postale, dove potranno giocare con gli elfi e scrivere le letterine. Il Villaggio di Natale sarà aperto al pubblico a partire da venerdì 1 dicembre, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione e la tradizionale accensione del grande albero addobbato di piazza Mazzini fissata per domenica 3. Un mare di luci e colori festosi che illumineranno il lido fino a domenica 7 gennaio.

Gli eventi in programma

Ma la Città del Natale sarà anche un grande contenitore di eventi per emozionare e coinvolgere il pensiero grazie al fitto programma di eventi culturali sviluppato dall’ufficio cultura e biblioteca civica. L’intero mese di dicembre, e fino al 28 gennaio 2024, il JMuseo ospiterà una mostra curata dal maestro Agostino Busanel dedicata ai presepi. Per ciò riguarda gli eventi, invece, la prima data da segnare sul calendario è quella dell’8 dicembre con il ritorno del “Christmas Gala” al teatro Vivaldi: uno spettacolo di danza che coinvolge diverse realtà territoriali, curato da M&M eventi, a partire dalle 18. A questo grande appuntamento ne segue un secondo, dal titolo “Opera in pillole”, in programma il 17 dicembre, nel quale il mondo della danza si sposerà agli altri generi teatrali.

Sabato 9 dicembre sarà invece il giorno di “Vita e avventure di Babbo Natale”, spettacolo dedicato ai bambini. Sabato 16 dicembre il palco del Vivaldi ospiterà il concerto con l’Orchestra di violoncelli Villa Lobos, nel contesto del Festival internazionale di musica del Veneto. Lo stesso giorno si apre “L’eleganza dell’arte”, mostra dedicata all’arte contemporanea ospitata al centro congressi Kursaal fino al 24 dicembre. Mercoledì 20 dicembre torna al Vivaldi il concerto gospel, con due successivi appuntamenti venerdì 29 e il 3 gennaio. Imperdibili, infine, gli appuntamenti musicali di martedì 26 dicembre con il classico concerto di Natale e, giovedì 28 dicembre al teatro Vivaldi, quello moderno con l’Aurora Wind Band che propone un repertorio anni Settanta, Ottanta e Novanta. Attesissimo, anche quest’anno, il tradizionale concerto di Capodanno che vedrà protagonisti Luca Minelli e la sua band al teatro Vivaldi dalle 17.30. Il 4 gennaio, invece, presso la chiesa di piazza Milano si terrà il concerto “Natale in musica”.