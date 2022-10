Commercio ambulante, a San Donà 100 stand enogastronomici da tutta Europa

Terminata la fiera del Rosario, San Donà di Piave è pronta a ospitare, per la prima volta, una tappa del mercato europeo del commercio ambulante. Una prestigiosa mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosi Paesi, promossa da Fiva (Federcazione italiana venditori ambulanti), in collaborazione con Confcommercio San Donà-Jesolo e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per i giorni 21, 22 e 23 ottobre, in piazza Rizzo, in pieno centro a San Donà di Piave, dalle 9 alle 24.

Grazie a questa pacifica e festosa invasione colorata, per tre intense giornate il centro di San Donà di Piave si presenterà come un mondo in miniatura. Tante e di tutti i tipi le proposte degli operatori del mercato europeo che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno la città nel centro dell'Europa, dall'artigianato ai prodotti tipici, senza contare gli stand enogastronomici che permetteranno di degustare cibi e bevande da ogni Paese. Gli espositori saranno un centinaio, tra questi anche imprenditori ambulanti provenienti dall’Ucraina, che proporranno modernariato e bigiotteria. Tra i Paesi extra Europa si segnalano anche Cuba, Thailandia, India e Senegal. Non mancheranno delle eccellenze da numerose regioni italiane: friggitoria e focacceria ligure, dolci siciliani, arrosticini abruzzesi, creme e prodotti a base di stella alpina del trentino, formaggi, quadri e stampe artistiche dal Piemonte, speck e canederli tirolesi e molto altro.

«Grazie a questo importante appuntamento – commenta il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa – avremo la possibilità di dare un significativo contributo al rilancio del commercio di prossimità (e non solo). Dopo il ritorno della campionaria d’autunno, con il mercato europeo pensiamo di potere dare un’altra spinta per la crescita del nostro comparto. Non è esagerato affermare che i mercati europei contribuiscono fattivamente anche al processo di integrazione». «Un evento che contribuirà a portare molta gente in centro - aggiunge il delegato comunale, Luigino Fontanello – e questo, così come avviene per la campionaria, porterà beneficio a tutti i colleghi che qui operano. I mercati europei sono una vetrina per le città che le ospitano, rivitalizzano il centro storico, lo restituiscono alla sua funzione originaria e particolare: far incontrare la gente».