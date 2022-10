Tutto pronto per il mercato europeo del commercio ambulante: cento espositori da tutto il mondo

È iniziato il conto alla rovescia per la tappa del mercato europeo del commercio ambulante che, per la prima volta, si terrà a San Donà di Piave. L’appuntamento è per i giorni 21, 22 e 23 ottobre, in piazza Rizzo. I Paesi partecipanti sono rappresentati da un centinaio di imprenditori.

La provenienza degli stand è in prevalenza dall’Europa: saranno presenti, ad esempio, Spagna (con paella e churros), Germania (stinchi di maiale e wurstel alla brace), Francia (lavanda, saponi, spezie, tovaglie), Austria (krapfen, sacher e brezen), Belgio (birra e cocoretti), Ungheria (giocattoli e composizioni in legno, kurtos kalasz), Irlanda (birra e oggettistica tipica), Olanda (minicrepes), Repubblica Ceca (birra), Ucraina (modernariato e bigiotteria), Polonia (salsicce) e Grecia (pita gyros). Tra gli ospiti dagli altri continenti ci sono: Stati Uniti (panini e barbecue), Cuba (cocktail e hamburger), Messico (burritos, nachos e tacos), Argentina (asado), Brasile (picana), Ecuador (artigianato tipico), Egitto (artigianato tipico), Israele (kebab, falafel e altri piatti tipici), Marocco (artigianato in pelle), Senegal (artigianato tipico), India (riso al curry, samosa e altri piatti tipici) e Thailandia (composizioni floreali). Infine, non mancheranno delle eccellenze da numerose regioni italiane: friggitoria e focacceria ligure, dolci siciliani, arrosticini abruzzesi, creme e prodotti a base di stella alpina del trentino, formaggi, quadri e stampe artistiche dal Piemonte, speck e canederli tirolesi e molto altro.

«Grazie a questa pacifica e festosa invasione colorata – commenta il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa –, per tre intense giornate il centro di San Donà si presenterà come un mondo in miniatura». «Tante e di tutti i tipi – aggiunge Mirko Zanchetto, presidente provinciale e componente della giunta nazionale di Fiva Confcommercio – le proposte degli operatori del mercato europeo che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno la città nel centro dell'Europa, con prodotti che vanno dall'artigianato ai prodotti tipici, senza contare gli stand enogastronomici che permetteranno di degustare cibi e bevande da ogni Paese. Il mercato europeo però non è solo food: saranno presenti numerosi banchi di artigianato, provenienti sia dall’Italia che dal resto del mondo».