Lunedì 23 novembre il mercato di Mirano sarà collocato tra il centro e via Gramsci

Anche lunedì 23 novembre 2020 il mercato settimanale di Mirano sarà distribuito in modo diverso rispetto al solito per rispettare le misure regionali di contenimento della diffusione del Covid-19.

Disposizioni

La disposizione sarà la stessa adottata lunedì scorso, con l’area centrale di piazza Martiri libera e l’estensione del mercato anche in via Gramsci. Così si manterranno tutti i posteggi del mercato normale e si garantiranno ingressi e uscite separati per evitare gli assembramenti.

In particolare: i posteggi di solito posizionati in via Castellantico, in piazza Martiri e all’imbocco di via Barche saranno trasferiti nel tratto iniziale di via Gramsci, in viale Rimembranze e in via Barche; i banchi alimentari sono confermati in viale Rimembranze e in via XX Settembre; in via Barche sono mantenuti i banchi di prodotti ittici. Le disposizioni operative per lo svolgimento del mercato sono state disposte con l’ordinanza n. 52/2020. Per quanto riguarda la viabilità, quella di via Gramsci sarà modificata per permettere la ricollocazione del mercato settimanale. Nel tratto compreso tra l’innesto su via Cavin di Sala e l’immissione di via Firenze, dalle ore 6.00 alle 15.00, è prevista la sospensione temporanea della circolazione e della sosta negli stalli laterali, con divieto di sosta con rimozione forzata