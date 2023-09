Apre i battenti Mes3land, il grande parco divertimenti di Mestre | VIDEO

Giostre, musica, spettacoli e una grande area ristoro. Domani, giovedì 21 settembre alle 15.30, apre i battenti Mes3land, il grande parco divertimenti di Mestre che per dieci giorni animerà l'area dell'ex-mercato ortofrutticolo di via Torino.

Ad inaugurare l'evento, alle ore 17, sarà il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che questa mattina ha realizzato un sopralluogo per verificare le ultime fasi dell'allestimento del nuovo parco divertimenti. «Mestre si lancia in questa nuova avventura – ha annunciato –. Sarà una bella opportunità di incontro per le famiglie e i giovani che potranno stare insieme e divertirsi. Il nuovo Luna Park offrirà giostre ma anche un ricco programma di musica e spettacoli, oltre alla grande area ristoro dove sarà possibile ritrovarsi e trascorrere una serata in compagnia».

Per otto giornate, fino a domenica 1° ottobre, adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre, concerti, musica e un villaggio appositamente allestito con un’area ristoro e mercatini. Un totale di quarantamila metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino.

Il parco divertimenti prenderà vita ogni giorno dalle 15:30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai concerti e alle serate dj set, che inizieranno alle 20:30. L'iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dall’associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela e Buffalo Beer.