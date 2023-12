Mestre: “6 suonato?” connette giovani e musica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Prende avvio venerdì 15 all’auditorium del centro culturale “Candiani” la seconda edizione del progetto organizzato dall’associazione “Amici della musica di Mestre” dal titolo “6 suonato? Stagione giovane”, un ciclo di 4 incontri con le scuole della provincia e quattro concerti nei quali le scuole vanno a teatro.

“I concerti di “6 suonato? Stagione giovane” vogliono essere delle occasioni privilegiate di incontro e di confronto tra i giovani musicisti e gli studenti di alcuni istituti del territorio – spiega il presidente dell’associazione, Mauro Pizzigati - Nella mattinata del concerto, i musicisti dialogheranno con gli studenti dell’istituto comprensivo statale “Adele Zara” di Mira: suoneranno per loro e risponderanno alle loro domande sul repertorio proposto. Durante il concerto serale (inizio alle 19.30) saranno invece gli studenti a raggiungere i musicisti in auditorium, per ascoltare la loro esibizione”.

Ad aprire il ciclo, che rientra nel calendario della 38.a stagione di musica da camera e sinfonica promossa dall’associazione in partneship con il settore cultura del Comune, Città metropolitana, regione Veneto, Ministero della cultura, Fondazione di Venezia ed Aiam, sarà il concerto del “Duo Dragonfly” di Danusha Waskiewicz (viola e voce, ex prima viola dei Berliner Philarmoniker, ha suonato con Claudio Abbado) e Naomi Berril (violoncello e voce, compositrice e cantautrice irlandese): un insolito "duo di quattro strumenti" (viola, violoncello e due voci) con cui le due artiste reinterpretano in modo non convenzionale un vasto repertorio che va dalla fine del Cinquecento ai giorni nostri con musiche ripensate e arrangiate perché le variazioni di Johann Sebastian Bach o i songs di Dowland o di Britten possano prendere una nuova consistenza sonora, permettendo così al seicento di Purcell di entrare in naturale risonanza con il novecento di Bartók. Durante l’entrata in sala del pubblico sarà presente il giovane sassofonista Luca Boscolo, assistente della GOM - Giovane Orchestra Metropolitana. Alcuni musicisti della GOM saranno presenti prima di ogni concerto dell’intera stagione, in attesa del concerto conclusivo del 5 maggio al teatro Toniolo. Info: amicidellamusicadimestre.it.