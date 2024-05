Il Mestre Bookfest raddoppia: cinque presentazioni in cinque comuni

Il Mestre Book Fest allarga i suoi confini e aggiunge cinque date in altrettanti comuni della città metropolitana. La rassegna letteraria in programma a Mestre da martedì 4 a domenica 16 giugno avrà quest’anno un prologo dedicato interamente ad alcuni autori del territorio e le presentazioni delle cinque opere sono in programma nei comuni che hanno aderito all’iniziativa: Pianiga, Santa Maria di Sala, Ceggia, Marcon e Concordia Sagittaria.

Il programma

Il primo appuntamento sarà mercoledì 22 maggio a Pianiga con Diana Chiarin e il suo libro “Le sirene della notte”; venerdì 24 maggio a Santa Maria di Sala con Stefano Pittarello e il suo “Il derby del ponte” (Piazza XXV Aprile, 2 Municipio Sala Consiliare 1° piano). Lunedì 27 l’appuntamento è a Marcon con Stefano Cosmo e il suo libro “Dentro la gabbia” (Auditorium del Centro Civico De André Sala O. Fallaci, P.zza IV novembre, 2); martedì 28 maggio ci si sposta nel Veneto Orientale a Concordia dove sarà ancora Diana Chiarin a presentare il suo “Le sirene della notte”(Circolo Antiqui - Biblioteca civica di Concordia Sagittaria - Via Roma 140 Saletta Antiqui piano 2); mentre venerdì 31 maggio a Ceggia Riccardo Seccarello presenterà “Odio il Martedì” (Auditorium Della Biblioteca Via Roma 1).

«Questa seconda edizione del Mestre Bookfest aggiunge un importante tassello di cui andiamo orgogliosi come Città metropolitana – sono le parole del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro –. Allargare gli appuntamenti culturali e la presentazione di prodotti editoriali con firme di autori del territorio è un importante passo in avanti e un allargamento dell’iniziativa che vuole essere metropolitana e non solo del centro di Mestre. La lettura significa cultura e la cultura non ha confini».