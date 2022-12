Nasce Mestre Book Fest, il grande evento dedicato alla letteratura | VIDEO

Istituzioni e mondo del commercio si incontrano per dare vita alla prima edizione di "Mestre Book Fest", l'evento letterario promosso e organizzato da Confcommercio Mestre e Comune di Venezia, in collaborazione con Vela Spa, che si svolgerà dal 7 al 18 giugno 2023 con l’obiettivo di portare i cittadini e i visitatori a vivere il centro di Mestre coinvolgendo librerie, case editrici e attività commerciali.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina, nel foyer del Teatro Toniolo, dall'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, dal presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, e dall’amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva. Alla conferenza sono intervenuti Marco Mastroianni, direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni del Comune di Venezia e il direttore di Confcommercio Mestre, Matteo Antonich.

«Abbiamo raccolto l’invito dei nostri associati e di tutti coloro che chiedevano da tempo iniziative culturali di qualità - ha spiegato Gorghetto -, eventi che contribuissero a mantenere viva la città e ad aiutare il tessuto commerciale. La piena adesione e collaborazione da parte del Comune di Venezia e di Vela Spa è stata per noi uno stimolo per concretizzare la nostra idea e organizzare questa manifestazione, che ci auguriamo diventi un appuntamento consolidato per l’intero territorio metropolitano».

La rassegna vedrà la partecipazione di autori di spicco del panorama letterario italiano e internazionale, che presenteranno i loro ultimi lavori. Il programma dell'evento sarà presentato nei prossimi mesi, nel corso della conferenza è stata anticipata la partecipazione a Mestre Book Fest dello scrittore Maurizio De Giovanni.

«Supportiamo volentieri dal punto di vista operativo questo evento che ci vede protagonisti e che consolida la collaborazione che da anni portiamo avanti anche con le associazioni di categoria - sono le parole di Piero Rosa Salva -. Si tratta di una iniziativa ben inserita nel calendario di appuntamenti in programma sul territorio: si terrà pochi giorni dopo la chiusura del Salone Nautico di Venezia completando il palinsesto di proposte alle porte della stagione estiva».

L'auspicio e l'impegno degli organizzatori è rendere il Mestre Book Fest un appuntamento fisso negli anni affinché anche Mestre trovi finalmente il suo spazio all’interno dei circuiti letterari italiani: «Uno degli intenti cardine dell'evento sarà la grande possibilità di contatto e interazione fra scrittori e pubblico, in location inusuali - ha aggiunto Mastroianni -. Cuore degli eventi sarà Piazza Ferretto, che ospiterà gli autori di maggiore richiamo con l’obiettivo di portare i cittadini e i visitatori a vivere il centro di Mestre coinvolgendo librerie, case editrici e attività commerciali».

«Mestre Book Fest è un regalo alla città - ha detto Antonich -. Si propone come un’importante occasione per richiamare in città visitatori e cittadini, donando nuovo rilievo all’attrattività culturale della terraferma e rivitalizzando il tessuto commerciale del centro di Mestre. A questo proposito all’interno del sito internet dell'evento c’è la sezione call to action riservata a strutture ricettive, commercianti e ristoratori che potranno aderire all’iniziativa proponendo convenzioni o candidandosi a ospitare uno degli eventi, come ad esempio una cena o un aperitivo con l’autore».

«Mestre Book Fest è la testimonianza della vivacità culturale della città, che di anno in anno si arricchisce sempre di nuove proposte a favore della cittadinanza - ha commentato infine l’assessore Mar -. Credo sia fondamentale sottolineare la sinergia tra il Comune, le associazioni di categoria, Confcommercio Mestre e il mondo dell'associazionismo».