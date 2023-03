Per un giorno Mestre si è tuffata nel Medioevo: un salto nell'anno 1339 | VIDEO

Una giornata in cui si sono potute rivivere non solo le atmosfere della Mestre del quattordicesimo secolo ma anche conoscere, con una cerimonia attenta ai minimi particolari storici, un momento importante per la città: l'istituzione della Podesteria, che segna il suo passaggio dal dominio di Treviso a quello di Venezia