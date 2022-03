Bolide luminoso avvistato anche nel Veneziano, un meteorite a distanza ravvicinata

Un bolide infuocato è stato avvistato sabato sera nei cieli di mezza Italia: numerose segnalazioni e immagini hanno fatto il giro dei social in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Avvistamenti anche nel Veneziano dove la notizia è stata commentata sulle pagine Facebook della Riviera del Brenta. come "Sei di Mira se..". Le persone hanno riferito di aver visto una grossa palla di fuoco intorno alle 20, sabato, con una coda luminosa, forse un meteorite che ha illuminato il cielo. Segnalazioni anche nel Lazio e in Umbria.

«Io e mio marito lo abbiamo visto mentre stavamo uscendo dal supermercato Mega a Marghera», si legge nei commenti alla notizia postata sui social veneziani. «Il fenomeno sarà durato 7,8 secondi, impressionante». Avvistamenti anche nel Padovano: «A Cadoneghe si è visto benissimo! Ancona mi chiedo cosa fosse, perché se fuori dall'atmosfera si sarebbe sentito il boato». «Visto a Chirignago verso sud est, basso all'orizzonte, cos'era non saprei». E ancora: «Confermo anch'io. Intorno alle 20 visto a Camponogara direzione sud est. Spettacolo indescrivibile». «Una luce color verde sulla scia e rossastra in punta. Si è visto benissimo. Pensavo fosse un razzo dei fuochi d'artificio».

Secondo "In Meteo": «La scia luminosa è stata causata dal passaggio di un meteorite a distanza relativamente vicina al nostro pianeta. L’oggetto infuocato (chiamato bolide) ha illuminato i cieli per diversi secondi, dai 4 ai 7, stando alle testimonianze di diverse persone. Poi si è disintegrato entrando a contatto con l’atmosfera. Questo fenomeno - continua il sito - viene definito "meteoroide", un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia fino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Diventa luminoso (sia per cause termiche che per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi».

Così aveva spiegato un fenomeno simile accaduto nei cieli della provincia di Venezia nel 2017, il professor Giampaolo Piotto, docente del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. «Quando la terra interseca l'orbita di questa ex cometa possono esserci tanti frammenti che cadono insieme. Li vediamo di notte perché durante il giorno il cielo è luminoso, ma accadono sia di giorno che di notte. Esempi di meteoriti che abbiano causato danni a persone o cose ci sono stati in Sardegna e negli Stati Uniti, in Alabama. Hanno sfondato tetti ferendo i presenti ma per fortuna senza conseguenze mortali. Questi oggetti, a questa velocità, anche se sono granelli di sabbia possono creare problemi se vanno a sbattere contro le stazioni spaziali. Questo materiale si trova disperso nel sistema solare».